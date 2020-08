FVD’er Eppink grijpt coalitie: ‘Frankrijk verhoogt zorgsalarissen, met geld van wegrennende angsthazen Nederland!’

Forum voor Democratie-europarlementariër Derk Jan Eppink heeft geen goed woord over voor het feit dat Nederlandse coalitie-Kamerleden wegrenden “als angsthazen”, in plaats van te stemmen voor een motie die de salarissen van zorgmedewerkers verhoogt. Des te meer omdat deze parlementariërs ook verantwoordelijk zijn voor de verhoging van zorgsalarissen in Frankrijk.

Er is eigenlijk bijna geen persoon te vinden die de 34 Kamerleden die wegliepen bij het coronadebat van gisteren nu heldhaftig vindt. Zelfs de coalitiepartijen zelf zien dat nu in.

Maar dat de Kamerleden wegliepen is om nog een andere reden wrang te noemen. Want dankzij diezelfde coalitie, die premier Rutte in het zadel houdt, kan er nu wel met geld gesmeten worden in Frankrijk. Daar worden de zorgmedewerkers ruim beloond voor hun inspanningen, met zo’n €2000 extra per maand. Een lekker bedrag.

Dat kan ze worden uitbetaald, omdat Nederland veel geld geeft aan Frankrijk via het coronaherstelfonds. FVD-europarlementariër Derk Jan Eppink windt zich er over op:

“Franse regering verhoogt salarissen in zorg, mede dankzij ‘geld uit EU pot’. NL – dat via dit ‘Herstelfonds’ geld bijdraagt – doet dat niet. Coalitie rent weg als angsthazen.”

Hij noemt het “de realiteit van de eurotransferunie,” die leidt tot een heel bizarre vorm van gemeenschapszin: “export van welvaart en eigen mensen in de kou zetten. ‘Solidariteit’?”

Eppink ageert al langere tijd tegen het feit dat het kabinet-Rutte via de EU grote bedragen overmaakt naar Zuid-Europa. “Nederland is de pinautomaat van Europa,” luidde vorige maand al zijn conclusie: “Het pinpasje ligt in Parijs’”