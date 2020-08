Geert Wilders gaat compleet door het lint wegens vier jaar oude vluchtelingencampagne: ‘Totale zelfislamisering!’

PVV-voorman Geert Wilders is ongelooflijk kwaad geworden over een filmpje dat meer dan vier jaar geleden is gemaakt over vluchtelingen. Het Engelstalige en Arabisch ondertitelde filmpje leert vluchtelingen aan de hand van een animatievideo hoe het asielproces in Nederland werkt. Wilders is woest, noemt het “zelfislamisering” en stelt Kamervragen.

Echt snel is de PVV er niet bij: een website genaamd Welcome in the Netherlands, waarop een video staat die asielzoekers in het Engels en het Arabisch leert hoe asiel aanvragen in Nederland werkt. De video werd geproduceerd door bedrijfsfilmmaker Flicks en ondersteund door Stichting Kinderpostzegels en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, en zag in januari 2016 het levenslicht.

Meer dan viereneenhalf jaar later is Geert Wilders daar compleet verbolgen over. Alsof het gaat om een dringend probleem dat nu speelt twittert hij er furieus over. “Totale zelfislamisering,” fulmineert het PVV-Kamerlid. “Kom allemaal maar lekker naar Nederland! Arabisch ondertiteld en al, gesteund door het Ministerie van V&J.” Wilders koppelt er een stemadvies aan: in maart moeten we allemaal voor zijn partij gaan, vindt hij.

En samen met PVV-collega Emiel van Dijk stelt hij Kamervragen. In twaalf vragen wil Wilders weten waarom de video is gemaakt met steun van het ministerie waar nu Ferd Grapperhaus de scepter zwaait. Het wordt een “propagandavideo” genoemd met een “enorm aanzuigende werking”. Dat allerlaatste zal wel meevallen, eerlijk gezegd, anders had de PVV er heus wel eerder dan vier jaar later lucht van gekregen. Het krijgt, alles meegewogen, dus nogal het karakter van mosterd na de maaltijd.

En fin, we kennen de partij van Wilders: nog wat tekeergaan tegen “vervelende asielzoekers” en “kansloze gelukszoekers”, en af zijn weer die op maximaal spektakel gerichte Kamervragen. Nou, waar zo’n zeer matig bekeken video uit 2016 allemaal niet goed voor is!