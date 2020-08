Geschorste directeur van Amsterdams schooltje Haga Lyceum weigert zomaar even €100.000 terug te storten

Het gaat nog altijd lekker op de wrakstukken van wat ooit het Cornelius Haga Lyceum was – een school die moest aantonen dat de orthodoxe islam en modern onderwijs wel degelijk samen gingen. Dat bleek toch niet zo te zijn, en wat er resteert van dit Amsterdamse schooltje gaat nu rollebollend over straat.

Of het Cornelius Haga Lyceum aankomend schooljaar nog wel open kan is de vraag. Het zou een gepast einde zijn voor een school die alleen maar bestaat bij gratie van het feit dat ruzies geëxploiteerd worden. Ruzie met de gemeente, met de onderwijsinspectie, met andere schoolbestuurders en zelfs met de AIVD wist deze school het aan de stok te krijgen. En nu? Nu is er een directeur geschorst en ontslagen, en beweert hij dat hij €100.000 niet kan terugboeken.

Soner Atasoy was het het Cornelius Haga, en werd tijdens een grote ruzie geschorst en ontslagen als directeur. Een dag voor zijn schorsing inging, eind mei, wist hij nog even €100.000 op een bankrekening te plaatsen waar de overige bestuurders naar eigen zeggen niet bij kunnen. Niemand kan bewijzen dat het nog altijd op de rekening staat. Het Parool rapporteert:

“Nadien kwam aan het licht dat Atasoy op 26 mei – één dag na zijn schorsing – een ton had overgemaakt naar een andere rekening die eveneens op naam van het schoolbestuur staat. Het gaat om een rekening bij internetbank Bunq, die volgens ingewijden rond de school alleen Atasoy kon beheren. Atasoy zelf zegt dat ook de andere bestuurders erbij konden. Bestuursadviseur en boekhouder Kudret Camdere zegt eind vorig jaar te hebben vernomen van deze rekening. “Ik heb toen tevergeefs inzage in de bankafschriften gevraagd.””

Met alle de genante opvoeringen rondom dat Cornelius Haga kan je inmiddels meerdere seizoenen van een spannende tv-serie opnemen. We kunnen er met z’n allen van smullen, maar eigenlijk is het natuurlijk dieptriest. Wie van het huidige bestuur, of desnoods de rechter, heeft de ballen om te zeggen: we stoppen er gewoon mee, de stekker gaat eruit? Want uiteindelijk, zo blijkt maar weer, moet je onderwijs gewoon overlaten aan mensen die een passie hebben om jonge mensen iets te leren. Als je de boel laat runnen door religieuze maniakken, krijg je vanzelf binnen de kortste keren heibel.