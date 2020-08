GGD bewaakt doofpot rondom coronavirus en ventilatie: microbioloog mag het niet onderzoeken, niet met pers praten

De GGD staat totaal niet open voor nieuwe wetenschappelijke inzichten waaruit blijkt dat het coronavirus wel degelijk door de ventilatie van gebouwen verspreid kan worden. Dat blijkt uit opmerkingen van microbioloog Peter de Man, die gisteren bij talkshow Op1 vertelde actief te zijn tegengewerkt bij onderzoeken naar dit thema.

“Ik merkte al direct veel terughoudendheid. Dit had nooit onderzocht mogen worden,” zegt microbioloog Peter de Man. De GGD Rijnmond vindt dat hij nooit het ventilatiesysteem had mogen onderzoeken en hij kreeg het verzoek om het niet in de pers te communiceren. #Op1 pic.twitter.com/UWfKi2fymO — Op1 (@op1npo) August 11, 2020

Dat de gezondheidsinstanties in Nederland zeer terughoudend zijn met toegeven dat goede ventilatie van levensbelang is, is iets waar Maurice de Hond al geruime tijd over schrijft. Maar de sociale geograaf is zeker niet de enige wetenschapper die al maanden geduldig op de deuren van RIVM en GGD klopt. Ook microbioloog Peter de Man doet dat, en hij wordt verwelkomd met niets dan tegenwerking, scepsis en druk om niet met de pers te praten.

Dat zei De Man gisteren bij NPO-praatprogramma Op1. De Man had onderzoek gedaan naar een gebouw waar een corona-uitbraak is geweest. Het RIVM vond dat er slechts sprake was van een “dood virus”, en de GGD merkte als eerste op dat de wetenschapper ‘dit helemaal niet had mogen onderzoeken’. Verder deden ze een beroep op de microbioloog om vooral zijn onderzoeksbevindingen niet met de pers te delen.

Sterker nog: de GGD Rijnmond liet vlak voor de uitzending een expres met De Man strijdig perscommuniqué uitgaan waaruit zou moeten blijken dat er geen relatie bestaat tussen luchtcirculatiesystemen en verspreiding van het coronavirus, ondanks dat er nu letterlijk onderzoek ligt dat het tegendeel bewijst.

Je gelooft je ogen niet.