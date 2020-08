Goh: zonnepanelen tóch niet zo groen duurzaam, na brand werd 1,2 miljoen m² weiland onder splinters bedolven

In het Noord-Hollandse Moerbeek heeft zich een kleine ramp voorgedaan nadat een schuurdak vol zonnepanelen in vlammen opging. Deeltjes van de zogeheten duurzame energiebron werden kilomaters verderop gevonden. Kostbare landbouwgrond is daarmee ook voorlopig onbruikbaar.

Al jaren horen we van allerlei lieden dat zonne-energie de energiebron van de toekomst is. Er worden ons gouden bergen beloofd als we de kolencentrales sluiten en allemaal een lading zonnepanelen op ons dak laten aanleggen. Zodat je niet alleen duurzaam (lees: gesubsidieerd) energie kan opwekken, maar ook je hele buurt kan laten zien hoe goed bezig je wel niet bent voor het milieu. Handig!

Alleen… aan één ding is niet gedacht: als zo’n stel zonnepanelen in de hens vliegt, is men tot kilometers verderop nog de pisang. Vlijmscherpe glasdeeltjes zijn dan in de wijde omtrek te vinden, en de economische schade van één zo’n brand is levensgroot.

Daar kwamen ze van de week ook achter in Moerbeek, toen een met zonnepanelen bezaaide schuur van een bloemenkwekerij in de hens vloog. Het Noord-Hollands Dagblad heeft er inmiddels al menig artikel aan gewijd, en de teksten zijn altijd even treurigstemmend. Want weilanden in de hele omgeving zijn nu bezaaid met glasscherven, en die allemaal verwijderen duurt tot diep in september. “Dat afgebranden zonnepanelen zoveel schade kunnen aanrichten in de omgeving, is voor experts nieuw,” schrijft de krant.

Veehouders laten hun koeien voorlopig elders grazen, terwijl met emmers en handschoenen bewapende Polen de weilanden pogen schoon te rapen, valt ook te lezen. Boeren klagen bovendien dat niet alleen de glasresten, maar ook dat “brandresten met zwarte aanslag op nog veel groter gebied” zijn neergedaald. Er enigszins zuur aan toevoegend: “We noemen het groene energie, maar bij ccalamiteiten is het inktzwart helaas.” Waarvan akte.