GroenLinks-kloonpartij VVD wil bestuurders elektrische auto’s nog meer in de watten leggen: helft minder parkeergeld

Vroem, vroem. Hé kijk, daar hebben we de VVD. Of is het GroenLinks? Mijn excuses: het verschil is zo lastig te zien tegenwoordig!

Terwijl VVD-Kamerlid Bente Becker op Twitter poogt om PVV- en FVD-zieltjes binnen te hengelen, is de partij tegelijkertijd een media-offensief begonnen om ook de linkse kiezer te overtuigen om op de partij van Mark Rutte te stemmen. Uiteraard gaat de VVD Amsterdam daarbij aan de leiding. Die afdeling is immers qua politieke lijn al vergelijkbaar met de landelijke D66 en PvdA, terwijl die partijen landelijk op de lijn van de SP zitten. Aan de grachten is alles linkser, zeg maar.

En fin, de VVD Amsterdam wil dat er nieuwe voordeeltjes komen voor bezitters van elektrische auto’s. Want al worden die op stroom rijdende stalen rossen al van alle kanten gesubsideerd en qua aankoopprijs tegemoetgekomen door de overheid, het is nog altijd niet genoeg. Ook het parkeren voor de Jesse Klaver-bakken moet flink afgeprijsd worden, ten nadele van de benzine-auto’s. Op AT5:

“De VVD heeft het stadsbestuur gevraagd om de parkeertarieven en parkeervergunningen voor elektrische auto’s te verlagen. [Raadslid Anne Marttin] wil van het stadsbestuur weten of zij ook denkt dat een verlaging van de kosten er toe leidt dat meer mensen een elektrische auto kopen. Ook vraagt ze te onderzoeken hoeveel korting er nodig is om bewoners over de streep te trekken en vraagt ze of het stadsbestuur positief tegenover het percentage van vijftig procent staat.”

Origineel is het plan niet: er wordt meegelift op een plan van D66-staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

CDA-verkiezingsprogrammaschrijver Sywert van Lienden, nota bene zelf een blauwe maandag lid geweest van de VVD in verband met zijn G500-initiatief, kan dan ook alleen maar sarcastisch reageren op het idee: “Want die autobezitters worden niet al genoeg gepamperd..”