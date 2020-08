GroenLinks toont zich pro-geweld en haat op preventief fouilleren: ‘Gebieden aanwijzen werkt stigmatiserend!’

Na een debat in de Amsterdamse gemeenteraad wordt weer eens duidelijk: GroenLinks is de partij van, voor en door realiteitsvreemde academische hippies die nog geen dag op straat hebben doorgebracht. Want preventief fouilleren moet worden tegengehouden in de door wapengeweld geteisterde hoofdstad, want anders worden ‘gebieden gestigmatiseerd’. Juist ja.

Na wekenlang geteisterd te zijn door allerlei vormen van grof geweld, is Amsterdam dan eindelijk klaar met het spelen van Wilde Westen: in bepaalde gebieden zal worden begonnen met preventief fouilleren, zo kondigde burgemeester Halsema aan na langdurige druk van rechtse partijen.

Bij GroenLinks huilen ze echter tranen met tuiten. ‘Hun’ burgemeester die zich voor het karretje van FVD en VVD laat spannen: janken met de pet op! Vooraan in de stoet met bedroefde gezichtjes staat de plaatselijke fractievoorzitter Femke Roosma die vreest dat bepaalde gebieden nu ‘gestigmatiseerd’ gaan worden:

“GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma dacht er anders over. ‘Ik denk dat het op zichzelf al aanwijzen van een gebied stigmatiserend kan zijn. En dat is wat ik erop tegen heb.'”

U leest het goed, ja. Terwijl onschuldige Amsterdammers slachtoffer of getuige worden van allerlei schiet- en steekpartijen, maakt mevrouw Roosma zich druk om de PR-waarde van bepaalde wijken van de stad. Want dát is wat er daadwerkelijk belangrijk is als de veiligheid en gezondheid van bijna een miljoen mensen op het spel staan: of bepaalde gebieden nog wel lievv gevonden gaan worden.

De GroenLinkse allergie voor preventief fouilleren komt raadslid Roosma dan ook op felle kritiek van FVD-collega Annabel Nanninga te staan. “Ik weet niet in wat voor wereld GroenLinks en D66 leven,” zegt ze: “Gebieden stigmatiseren (?!) is kennelijk voor GroenLinks erger dan steeds meer slachtoffers van wapengeweld.”