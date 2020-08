Homofobe Nigeriaanse asielzoeker haalt Nigeria naar Nederland: lesbische vrouw met kokend water overgoten

Het idee dat asielzoekers die naar Nederland komen ons land hebben uitgekozen op onze normen en waarden… dat klopt zeker niet in alle gevallen, zo bewees een recent voorval in het azc in Gilze. Een vrouw werd uitgescholden voor “domme lesbienne” en daarna met kokend water overgoten, waar ze ernstige brandwonden aan overhield.

Het inprenten van Nederlandse omgangsvormen bij nieuwkomers gaat nog niet geheel soepeltjes. Zoals het idee dat je homo’s en lesbiennes gewoon een beleefd knikje geeft als je langs ze loopt, in plaats van – ach, ik noem maar eens wat – een pan met heet water over ze heengooit. Want ja, Nederland is een modern land waar we accepteren dat onze vrijheid ophoudt waar die van een ander begint. Dus wil er iemand een relatie en geslachtsgemeenschap met iemand van hetzelfde geslacht? Prima, vooral doen.

Dat ogenschijnlijk eenvoudige principe was echter nog niet doorgedrongen bij een Nigeriaanse asielzoeker. Zij confronteerde een voormalige landgenote met haar opvattingen over homoseksualiteit en besloot daarbij de vrouw ook maar meteen voor het leven te tekenen met brandwonden. Kortom: mevrouw was vergeten haar Nigeriaanse opvattingen over homoseksualiteit in Nigeria te laten. En dan krijg je dit:

“Volgens stichting LGBT Asylum support, die de vrouw bijstaat, was het doelwit van de aanval een vriendin van het slachtoffer. „De aanvaller, eveneens afkomstig uit Nigeria, probeerde het water eigenlijk over de andere lesbische vrouw en haar achttien maanden oude zoontje te gooien”, zegt voorzitter Sandro Kortekaas. „Haar vriendin sprong ertussen om hen te beschermen en heeft nu rechts van haar oksel tot voorbij haar bil grote tweedegraads brandwonden.””

Over een onmiddellijke expulsie van de dader, terug naar Nigeria, wordt in berichten over het voorval niet gesproken. Wel gesoebat over of er wel adequate EHBO verleend is.

En fin, Nederlandse normen en waarden zijn prachtig. Maar ze zijn niets waard als we ze niet met hand en tand verdedigen. Dat asielzoekers niet bang zijn en zich kennelijk vrij voelen geweld te gebruiken tegen homoseksuele medebewoners, zegt een hoop over de vermoedelijk zwakke handhaving.