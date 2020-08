Italië hangt economische vlag buiten na miljardeninjectie Nederlands belastinggeld: ‘15% groei in derde kwartaal!’

In Italië zijn de financiële vooruitzichten inmiddels weer zonnig. Het land heeft veel geld gekregen van andere EU-lidstaten, waaronder Nederland, en kan in het derde kwartaal van 2020 bogen op een economische groei van maar liefst 15%. De minister van financiën van het Mediterrane land glimt dan ook van trots.

Italië viert feest, nadat het land zwaar getroffen was na de eerste golf van de coronacrisis. Het economische herstel ziet er goed uit in het Zuid-Europese land. Zo zeer, zelfs dat minister van financiën Roberto Gualtieri reden zag met veel trompetgeschal aan te kondigen dat de economische groei was teruggekeerd naar Italië. Sterker nog: dit kwartaal ziet het land van pizza’s en en panini’s die groei aanzwellen tot vijftien procent, nadat vorig kwartaal een krimp van twaalf procent werd genoteerd.

Het land staat er sterker voor nu het virus sterk is afgezwakt én vele miljarden euro’s aan giften krijgt van Noord-Europa. Nederland, Duitsland en andere zuinige Noord-Europese landen zullen veel belastinggeld gaan pompen in het overeind houden van de Italiaanse economie.

Het bericht van Gualtieri wordt dan ook met veel hoon ontvangen door Nederlandse oppositiepartijen. PVV-leider Geert Wilders benadrukt dat de mooie cijfers “door ons betaald” zijn: “Met uw geld.” De schuld daarvan ligt bij premier Rutte, “de grootste sukkel en pinautomaat van de EU.”

Forum voor Democratie vraagt zich bij monde van europarlementariër Rob Roos vooral af wanneer Nederland enkele belangrijke steunmaatregelen gaat doorvoeren die in Italië al onderdeel zijn van het post-coronapakket, zoals een verlaging van de inkomstenbelasting. “Wanneer is Nederland aan de beurt, premier Rutte?”, wil Roos weten.