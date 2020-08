Ja hoor! Overgevoelige BLM-wappies boos op Adele wegens knotjes en Jamaica-bikini: ‘Cultural appropriation!’

Alsof er in de wereld geen belangrijkere zaken gebeuren zijn allerlei nogal snel op hun teentjes getrapte huilstruiken momenteel de zangeres Adele aan het cancellen. Waarom? Nou, de vrouw waagde het om ter ere van nota bene een Carabisch carnaval met een Jamaicaanse bikini rond te lopen en knotjes in haar haar te vlechten. Dat is natuurlijk heel erg kwetsend, diefstal en maakt Adele een halve, danwel hele, racist!

Dit jaar wordt vanwege één of andere toch vrij serieuze pandemie (misschien heb je er wel van gehoord, het heet iets van cordona geloof ik?!) het in Londen befaamde Notting Hill Carnival niet gevierd – een Caribisch carnaval om behalve te feesten ook eer te bewijzen aan de volkeren en culturen die de eilanden in de Cariben bevolken. Niets mis mee, natuurlijk. En puik dat een bekend zangeres als Adele haar bekendheid gebruikt om specifiek de Jamaicaanse cultuur in een mooi daglicht te stellen.

Nou ja, dat zou je tenminste denken. Maar aangezien iedereen in 2020 nu eenmaal de godganse tijd aanleidingen zoekt om op de teentjes getrapt te zijn mag Adele dat dus niet. Want: culturele toe-eigening! Je mag je niet tooien met elementen uit andere culturen, want dat is ook een soort van diefstal, of zoiets vaags. En fin, het is in ieder geval ongelofelijk kwetsend dus het mag in ieder geval dus niet:

“Met haar foto staat Adele stil bij het zogenoemde Notting Hill Carnival, een jaarlijks festival in de Londense wijk Notting Hill dat dit jaar werd afgeblazen vanwege de coronacrisis. Op de foto is te zien hoe Adele een bikini met de Jamaicaanse vlag draagt, gele veren op haar rug heeft en bantoe-knotjes in de haren heeft, een kapsel dat oorspronkelijk door volkeren in centraal- en zuidelijk Afrika werd gedragen. In de ruim 68.000 reacties krijgt Adele veel kritiek op dat kapsel. De zangeres wordt culturele toe-eigening verweten. Dat is een term die vaak gebruikt wordt wanneer iemand die geen deel uitmaakt van een bepaalde cultuur wel elementen ervan overneemt. Die toe-eigening wordt vaak bekritiseerd, vooral als het witte personen betreft die onderdelen van een minderhedencultuur kopiëren.”

Gelukkig is Adele een beroemdheid die wél beschikt over een ruggengraat. Want ondanks alle jankieboeboe-kritiek van met de lichtsnelheid gekrenkte Instagrammers die hun eigen social media-versie van Black Lives Matter proberen te organiseren staat de foto van Adele nog altijd fier online. “Happy what would be Notting Hill Carnival my beloved London,” schrijft ze. You go, girl!