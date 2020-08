Jerry Afriyie (KOZP) viert groot feest nadat Zwarte Piet van Facebook afgetrapt werd: ‘Dag!’

Eén iemand is ontzettend blij met het feit dat Facebook vanaf heden afbeeldingen van Zwarte Piet gaat weren, en dat is Jerry Afriyie – kopman van het genootschap Kick Out Zwarte Piet. Hij zwaait de sidekick van Sinterklaas triomfantelijk uit en acht het Sinterklaasfeest nu meer geschikt voor jong en oud.

Groot nieuws gisteren, natuurlijk, dat vanuit Silicon Valley het publieke debat in Nederland beheerst wordt. Vanaf z’n gouden troon kondigde keizer Zuckerberg aan dat z’n Nederlandse onderdanen vanaf heden geen foto’s van Zwarte Piet meer mogen plaatsen op zijn sociale medium. En daar moeten we het dan maar mee doen met z’n allen: een dictaat van Facebook is een dictaat van Facebook.

Eén man is er in ieder geval ontzettend blij mee: Jerry Afriyie, van het actiecomité Kick Out Zwarte Piet. Hij maakt zich niet druk om techcensuur en zwaait de trouwe kindervriend vrolijk uit: “Dag zwarte piet!”, schrijft hij triomfantelijk op zijn Twitterprofiel. En: “Welkom feest voor alle kinderen,” verder voorzien van een reeks dankbare emoji’s.

Afriyie vecht al sinds 2013 (soms letterlijk) voor de afschaffing van Zwarte Piet bij het Sinterklaasfeest. Dat de (online) afschaffing van de trouwe knecht van Sinterklaas nu niet democratisch wordt besloten, maar door een Amerikaans techbedrijf opgelegd, interesseert hem niets. “Het is niet aan de meerderheid – die niet met zwarte piet wordt gediscrimineerd – om te bepalen of het discriminatie is of niet,” zo sprak hij al in 2018.