Kabinet Rutte III is nagenoeg klaar met coronasteun: ¨We kunnen niet alle bedrijven overeind houden!¨

Bedrijven en werknemers die nu nog financiële zogeheten ´coronasteun´ van de overheid moeten nu vrezen voor hun financiële compensatie. Het kabinet Rutte III is van plan om alleen nog de meest gedupeerde ondernemers te compenseren omdat ook bij de overheid de bodem in zicht is.

Vandaag zal er een overleg plaatsvinden tussen ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken), Eric Wiebes (Economische Zaken) en de top van de vakbonden en werkgevers over het verloop van een derde steunpakket. ¨Je kunt domweg niet alle bedrijven overeind houden, sommige bedrijven zullen gaan omvallen”, aldus een ingewijde iemand van het kabinet tegenover De Telegraaf.

Tot nu toe kregen alle bedrijven die 20 procent of meer omzet zijn verloren financiële van de overheid. Dat wil zeggen: het salaris wordt -onder bepaalde voorwaarden- doorbetaald. Het kabinet Rutte III heeft echter gemerkt dat ook hun portemonnee steeds leger raakt en wil zodoende de grens van het steunpakket verhogen naar 30 procent. Dat zal inhouden dat nog ´slechts´ 70 tot 80 procent van de salarissen zal worden vergoed.

Anonieme bronnen bevestigen tegenover De Telegraaf dat Ministers, werkgevers en vakbonden beseffen dat dit tot meer faillissementen en meer ontslagen zal lijden. Is dit ´The Beginning of the End?´

