Kansenparel-ouders en -vrienden blokkeren politiebureau omdat daar zwembadtuig wordt vastgehouden

Op het politiebureau in Zutphen is het gisteren losgegaan. De wetsdienders hadden enkele zwembadterroristen gearresteerd, maar hun vrienden en familieleden pikten dat niet. Ze blokkeerden het politiebureau en gingen agressief lopen doen omdat de zich misdragende tuigpareltjes waren opgepakt.

Wie de berichtgeving rondom zwembaden volgt zou haast denken dat de term ‘hittegolf’ niet op de extreme warmte die Nederland momenteel aandoet doelt, maar op het temperament van enkele badgastjes die zich niet kunnen gedragen. Ze maken zo’n janboel van het zwembad dat de badmeesters het niet zelf kunnen oplossen en de politie moeten inschakelen. Die vervolgens arrestaties moet uitvoeren.

Het gebeurde gisteren in het Gelderse dorp Almen, waar de politie noodgedwongen moest optreden. Dat is natuurlijk al te zot voor woorden, aangezien zwembaden de plaatsen zijn waar families verkoeling komen zoeken – geen onderdeel van het criminele circuit, of iets dergelijks. Een agent kreeg zelfs een kaakslag. Ontzettend sneu, crimineel en onnodig.

Maar hoe bekenden en familieleden van de opgepakte tuiggozertjes zich vervolgens meenden te moeten gedragen, gaat echt iedere perk te buiten:

“Een aantal personen was het niet eens met de aanhoudingen die bij het zwembad werden verricht en kwamen gisteravond verhaal halen bij het politiebureau in Zutphen. Met een auto werd de toegangspoort geblokkeerd. Hoewel de auto later werd weggehaald, bleef de groep recalcitrant. Twee jongens werden aangehouden omdat ze agenten beledigden. Ook ouders van de jongeren waren aanwezig, een van hen werd aangehouden omdat zij de aanhouding van haar zoon belemmerde. Om de groep te verwijderen moesten agenten gebruik maken van pepperspray en de wapenstok. Meerdere agenten moesten erbij komen om de groep te laten vertrekken.”

De families van de tuigparels blijven zelfs na dit incident huiliehuilie doen: op Facebook zijn ze nu een lastercampagne tegen de politie begonnen. Die zou “zware mishandeling” hebben toegepast op de straatcrimineeltjes. Cry me a river, aanstellers! En ga daar volgens lekker zelf in zwemmen: dan hebben de normale badgasten geen last van jullie agressieve en hinderlijke getreiter.