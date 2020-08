Kijk dan! Richard de Mos grijpt scootervandalen bij de lurven: ‘Heropvoedingskampen en scooters afpakken!’

Bij GeenStijl-programma Chips bier nootjes is het Haagse politieke kanon Richard de Mos behoorlijk uitgevallen tegen wat hij ziet als het slappe bewind van het Haagse B&W-college. De politie heeft de grootste moeite rellen in de Schilderswijk te onderdrukken. De Mos heeft echter wel een paar scherpe suggesties, vindt hij.

Al weken wordt er stennis geschopt in de Haagse Schilderwijk, en oppositieleider Richard de Mos (Groep de Mos) is dat nu eens meer dan zat. Bij GeenStijl benadrukte hij gisteravond dat er miljoenen euro’s zijn gestoken in het opknappen van de Schilderswijk. Er zijn sportvelden aangelegd en jongerenwerkers aangenomen, legt de oud-wethouder uit. Dat is niet erg, vindt hij, zolang maar wat met die voorzieningen wordt gedaan.

Maar de reljongeren trekken de “verveling-kaart”, en daar ergert de GDM-oprichter zich mateloos aan. “Dat we medelijden moeten hebben met mensen die in die wijken wonen, dat gaat er bij mij totaal niet in.” En dan trekt De Mos van leer:

“Wat er bij mij wel ingaat is achter de voordeur komen, heropvoedingskampen, zorgen dat je de Rotterdamwet eindelijk eens een keer invoert en dat je mensen die kansarm zijn niet meer toelaat en die wijken een beetje gaat mixen. Als je dat twee, drie keer doet en het is een voorbeeld. Ik heb ook gezegd: die Marokkaanse jongeren, die met hun scootertjes het werk van de politie onmogelijk maken… Pak die scooters af, en geef ze niet meer terug. Dat moet je bij drie, vier mensen doen. Moet je kijken hoe erg die jongeren gaan stoppen met vervelend doen.”

Reljongeren in Den Haag kunnen echter gerust zijn: De Mos zit in de oppositie en in een cordon sanitair. Het huidige college met o.a. GroenLinks en D66 zal nooit tot dergelijke straffe maatregelen overgaan.