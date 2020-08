Klierende klimaathippies Extinction Rebellion bezetten eiland in de Hofvijver, ketenen zich vast

De politie heeft vanmiddag een einde gemaakt aan één van de meer kanslozere demonstraties van het jaar. Een groep Extinction Rebellion-krakers is afgevaren naar het kleine eilandje in de Hofvijver in Den Haag, en heeft die bezet. “De klimaatcrisis gaat niet met vakantie,” was hun boodschap. Nou, de klimaatverandering is zojuist afgelast dankzij deze heroïsche actie, hoor!

Keten je nu allemaal vast aan bomen en struiken op onbewoonde mini-eilandjes. En snel een beetje, want dat gaat het klimaat redden! Althans, dat is het simplistische verhaal dat een stel hippies van Extinction Rebellion u wil doen geloven. Want oh, oh, oh, wat is 2020 niet hun jaar. Was er nog wel zó gehyped dat voor de aankomende jaren de klimaatverandering hét topthema zou zijn, blijkt er dan toch ineens zo’n pandemie langs te komen die de actualiteiten, de politiek en het totale gevoel voor urgentie kaapt. Weg momentum voor klimaatbeleid!

Het enige wat Extinction Rebellion dan nog rest is een beetje schreeuwen. Heel hard, in de hoop dat er nog maar iemand is die het opvangt van achter het mondkapje in de thuisquarantaine. En dat deden die lui door het beetje natuur dat er nog is in het centrum van Den Haag met voeten te treden: de lui van deze klimaatclub kwamen met hun modderschuiten aan land op dit stukje ongerepte natuur, en begonnen het te bezetten.

De eisen van de klimaatkiddo’s waren opvallend vaag. Ze eisten “klimaatrechtvaardigheid” en wilden dat het kabinet een “Burgerberaad” zou opzetten die dan “een leidende rol speelt in de rechtvaardige transitie” naar een maatschappij zonder CO2-uitstoot, was te lezen op social media. Gaap, is Extinction Rebellion ineens in handen van gemeenteambtenaren met hun wollige teksten, ofzo?

Saaier geformuleerd kan haast niet, maar gelukkig hadden ze de “lock-ons” nog waarmee ze zich aan het eiland kon vastketenen. Niet dat dat lang duurde, want voor het einde van de middag had de politie de wannabe-relschoppers alweer van het eilandje gejaagd, met opengezaagde sloten en al. Vooraf boeide niemand het, en achteraf bezien heeft Extinction Rebellion meer facepalmen veiliggesteld dan echte bomen die angstig wachten op een hittedood van een opwarmende planeet.

Maar hé, gelukkig hebben ze de foto’s nog!