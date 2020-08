KRAK! Matig gemitigeerde coronacrisis doet Nederlandse arbeidsmarkt doormidden breken: 322.000 banen WEG

De Nederlandse economie gaat echt door het afvoerputje. Dat is de enige conclusie die je kan trekken op basis van nieuwe werkgelegenheidscijfers van het CBS over het tweede kwartaal van dit jaar. Er verdwenen meer dan een kwart miljoen banen, zoals te zien is in een opzienbarend staatje. Gewoon – poef! – weg.

Het gaat absoluut niet goed met de Nederlandse economie: de coronacrisis heeft die zowat van een klif afgeduwd, zoals in een griezelig staatje te zien is dat het CBS vandaag publiceerde. Nog nooit verdwenen er in slechts één kwartaal zoveel banen: maar liefst 322.000. Gewoon in één klap weg. Poef. Omdat Nederland zo ontzettend slecht voorbereid was op de coronacrisis en alle gevolgen maar bleef weglachen totdat we ineens in een zeer ontwrichtende lockdown terechtkwamen.

Het CBS stelt:

“In het tweede kwartaal van 2020 waren er 322 duizend banen minder dan een kwartaal eerder, een afname van 3,0 procent. Dit cijfer geeft nog een geflatteerd beeld van de ontwikkeling van de werkgelegenheid, omdat als gevolg van de coronacrisis in een deel van de banen niet of minder gewerkt kon worden. In het tweede kwartaal van 2020, het kwartaal nadat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus van kracht werden, is het aantal werklozen gestegen van 277 duizend naar 349 duizend. Het gaat om mensen zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn om aan de slag te gaan (volgens de definitie van de International Labour Organization, ILO). Het werkloosheidspercentage nam toe van 3,0 naar 3,8. Een dergelijke snelle kwartaalstijging van zowel het aantal werklozen als het werkloosheidspercentage deed zich niet eerder voor in de reeks met kwartaalcijfers die het CBS vanaf het verslagjaar 2003 samenstelt.”

Overigens is er, op de ICT na, één sector waar werknemers niet bang hoeven te zijn dat ze voorgoed naar huis worden gestuurd. Waar niemand bang hoeft te zijn straks de gang naar het UWV te moeten maken. Waar nog altijd gouden bergen voor het oprapen liggen. Want ja, wat maakt het ook uit? Deze sector heeft geen eigen verdienvermogen, maar lift mee op het succes van anderen. En dan heb ik het natuurlijk over het openbare bestuur. Daar kwamen het afgelopen kwartaal maar liefst 2000 banen bij. Hoe ontzettend cynisch is dat?