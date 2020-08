Lol! Totaal doorgesnoven Zuidas-perverselingen willen geen McDonald’s want zou afbreuk doen aan “allure”

De meest zelfoverschatte plek van Nederland laat weer eens zien waarom zij de meest zelfoverschatte plek in het land is. We hebben het natuurlijk over de Zuidas in Amsterdam, waar van bewoners geen McDonald’s zou mogen komen want dat doet afbreuk aan de zogenaamde reputatie van dit gebied.

Als je achttien jaar oud, onzeker en nihilistisch bent dan doe je het volgende: je wordt lid van een studentencorps en je doet mij aan de groepsillusie dat je een ontzettend maatschappelijk succes bent. Ben je echter al volwassen en wil je hardop dagdromen dat je een hele peer bent? Dan ga je werken op de Zuidas in Amsterdam in zo’n vormloos glazen gebouw, regelt een functie waar het woordje ‘finance’ in voorkomt en je ziet jezelf als de nieuwe Warren Buffett. Natuurlijk is je bestaan saai en uitzichtloos, en heb je hulpmiddelen nodig om te overleven in dat hondenbestaan. Daarom ga je dan cocaïne snuiven, net als de rest van je collega’s in één van die kantoren waar de dark money rijkelijk vloeit. Je vrouw wilt je ook al niet meer, dus je moet je toevlucht nemen tot de dames van lichte zeden. Dat is dan je leven: illusies van een groots leven, hoeren en snoeren, en je hele neusvleugeltje aan gort hijsen met wit poeder.

En daar komt dan ook het totaal misplaatste idee vandaan dat jij en al die glazen gedrochten om je heen allure hebben. En dat je er te goed voor bent. Dus wanneer een Amerikaanse fastfoodketen zich in je buurt wil vestigen, dan ben je daar dus véél te goed voor. Dan protesteer je, terwijl de coke nog in je snor hangt:

“Als het aan de eigenaar van de dit jaar opgeleverde woontoren The Gustav op de Gustav Mahlerlaan ligt, komt er in december in de plint van het gebouw een Mc­Donald’s of een McCafé, of beide. Directeuren van grote bedrijven, ondernemers, politici, expats en voormalig profvoetballer Kenneth Perez, allen bewoners van de appartementencomplexen aan de Gustav Mahlerlaan en omgeving, hebben zich tegen het plan gekeerd. Er zijn bijna zeventig zienswijzen ingediend tegen de vergunningsaanvraag, blijkt uit de inspraakreacties op het plan. ‘Zo zonde om hier een vreetschuur te krijgen, om maar niet te spreken over de overlast,’ aldus een van de omwonenden.”

Ik zeg: voor straf er ook nog een Burger King, Domino’s Pizza en Bram Ladage bij. Als het gezeur dan nog niet stopt, ook nog een Smullers en een Taco Bell. In dit land is niemand beter dan een ander, en nee: dus ook niet het drugsafvoerputje van Nederland genaamd de Snuifa.. ik bedoel de Zuidas.

Kom dus maar door met die McDonald’s, en kappen met het gezeur.