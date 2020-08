Maurice de Hond: Binnen mondkapjes dragen zorgt dat mensen minder ziek worden van het coronavirus

De tot corona-opiniemaker omgeschoolde Maurice de Hond breekt vandaag een lans voor het dragen van mondkapjes. Althans, binnen. Buiten is dat “belachelijk”, maar wie dat binnen doet zal coronabesmettingen niet grotendeels kunnen voorkomen. Maar wel zorgen dat de mensen minder ziek worden.

Maurice de Hond is de enfant terrible van de coronacrisis, die kabinet, RIVM, OMT constant op de vingers tikt als zij een loopje nemen met de wetenschap of de beschikbare feiten. Eerder al maakte de opiniepeiler zich druk om de verspreiding via aerosolen en de anderhalvemetersamenleving. En nu richt De Hond zijn pijlen op het mondkapjesbeleid.

Dat is deels een “belachelijk besluit,” schrijft hij. Buiten corona krijgen is net zo onwaarschijnlijk als een bloempot op je hoofd krijgen, schrijft hij vandaag:

“Daarover heb ik iemand horen zeggen dat als je buiten een mondkapje draagt dat je dan ook een helm moet gaan dragen. Want de kans dat je een tak of bloempot op je hoofd krijgt is net zo groot als je buiten besmet wordt met Covid-19. (Hier beschrijf ik dat je buiten het wel verstandig is niet face-to-face met elkaar te spreken met een kortere afstand tussen de gezichten dan 1 meter).”

Maar over het dragen van een mondkapje in binnenruimtes is De Hond lang niet zo negatief. De sociaal geograaf raakte in de ban van Dr. Ali Nouri, een vooraanstaande Amerikaanse moleculair bioloog. En die maakte zinnige opmerkingen, aldus de Nederlander:

“Hij plaatste vier tweets over bevindingen, die erop wijzen dat als je een mondkapjes draagt, het niet betekent dat je dan zelf niet besmet kan worden, maar wel dat de “viral load” -fors?- wordt gereduceerd. En dat men dan dus hoger op het continuüm terecht kan komen.”

Wat dat betekent? Nou:

“Dit zou erop wijzen dat als jij zelf bang bent om besmet te worden je in openbare BINNENruimtes mondkapjes kan dragen en daarmee je eigen kans dat je door het virus erg ziek wordt aanzienlijk verkleind.”

En toch nog een laatste uithaal naar mondkapjesdragers in de buitenlucht: “In BUITENruimtes is het risico van besmetting zo klein, dat het nadeel van het dragen van het mondkapjes daar groter is dan het voordeel.”