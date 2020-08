Maurice de Hond: coronabeleid van Rutte en RIVM is net intens flauwe slapstickfilm uit jaren ’80

Maurice de Hond vindt nog altijd dat het kabinet een schrijnend gebrek aan visie heeft in de aanpak van het coronavirus. Men doet wel wat juist niet zo moet, en men laat na wat broodnodig is. Het één en ander doet de opiniepeiler denken aan de uit 1980 stammende film Airplane! met Leslie Nielsen. “Ik wou dat dit alleen om te lachen was,” schrijft hij: “Maar ik meen het serieus.”

Waarom het gedoe met de cijfers van @RIVM en de GGD me erg aan de film Airplane uit 1980 doet denken.https://t.co/bMDdFHPsrT pic.twitter.com/kYcuLM2Qj2 — Maurice de Hond (@mauricedehond) August 6, 2020

Inmiddels duurt de coronacrisis alweer bijna een halfjaar, en nog altijd worden door premier Rutte, minister De Jonge, het OMT en het RIVM massaal de verkeerde prioriteiten gesteld. Dat meent Maurice de Hond, die vandaag opnieuw in een lange blogpost vol grafieken en beschrijvingen van wetenschappelijk onderzoek de vloer aanveegde met de wijze waarop Nederland momenteel omspringt met corona.

Het is allemaal zo ontzettend ‘slapstick’, dat het De Hond deed denken aan de film Airplane! uit 1980. In deze absurdistische comedy, waarin Leslie Nielsen één van de hoofdrollen vertolkt, moet een incompetent groepje mensen een vliegtuig landen. De opiniepeiler schreef dat je in het plot van de veertig jaar oude kaskraker maar weinig hoeft te veranderen om uit te komen bij de wijze waarop de regering en het RIVM het coronavirus proberen te beteugelen:

“Zoals ik het nu zie lijkt het erop dat de piloten Mark en Hugo bezig zijn een zwaarbeladen Boeing 747 te besturen. Het vliegt door zware bewolking en in de verte zie je de bliksem, terwijl van de instrumenten alleen maar de kerosinemeter en de snelheidsmeter het doen. Ze hebben bij vertrek van de technici gehoord dat juist die meters een afwijking hebben van 50% naar boven en beneden. Ze zeiden daarbij nog “met 50% van de informatie kan je 100% van de beslissingen nemen”. De radar was helaas al uitgevallen kort na het opstijgen.. Derde piloot Ferdinand loopt door de cabine om te kijken of de passagiers wel hun mondkapje op hebben. Hij bestudeert vooral “de chickies” aandachtig. “Jullie moeten 1,5 meter houden” roept hij nog, totdat hij bedenkt dat hij niet in het Vondelpark loopt, maar in een vliegtuig. Purser Ab en stewardess Marion lopen gillend door de gangen om de passagiers te waarschuwen voor een volgende luchtzak. Ab heeft net nog tijd om via de boordradio de redactie van Op1 te melden, dat hij de uitzending van die avond niet zal halen, maar de komende dagen er wel iedere dag weer hoopt te zijn. En boordwerktuigkundige Sjaak kijkt naar zijn instrumentarium en vraagt zich peinzend af of de data nu van de huidige vlucht zijn of van die van eergisteren. Purser Wopke, die als passagier op deze vlucht zit, hoort de hele vlucht in zijn koptelefoon alleen maar het liedje “Wie zal dit betalen?” en heeft van ellende zijn slaapmasker maar opgedaan. En is nog steeds boos omdat ze bij het inchecken hem tussen twee Italianen hebben gezet. Gelukkig komen de zuurstofmaskers naar beneden. Maar omdat het hoofd van de technische dienst Jaap nog met de handboeken werkt van een Cessna 140 uit 1948 was de zuurstofleiding helaas niet aangesloten.”

Erg grappig vindt De Hond zijn eigen metafoor niet. “Ik wou dat dit bovenstaande alleen om te lachen was. Maar ik meen het serieus.” En dus: “Pak het nu eens echt professioneel aan.”