Maurice de Hond erg teleurgesteld dat Rutte en De Jonge niet spraken over ventilatie: ‘Lopen achter de feiten aan!’

Maurice de Hond is buitengewoon teleurgesteld dat premier Rutte en minister De Jonge het bij de veelbesproken persconferentie van gisteren niet hebben gehad over ventilatie. De opiniepeiler categoriseerde ze als ‘RIVM-timmerlieden’ en komt met een deprimerende voorspelling: “Nu gaan we nog meer achter de feiten aanlopen.”

De coronapersconferentie van premier Rutte was zeker niet wat de tot corona-deskundige uitgegroeide Maurice de Hond ervan verwacht heeft, zo moest hij gisteravond toegeven. De gehele toonzetting van de premier en zijn adjudant De Jonge spitste zich toe op één maatregel: de anderhalve meter. En die is echt maar van betrekkelijk belang gezien de meeste besmettingen plaatsvinden via zwevende microdruppels – aerosolen, zo betoogt De Hond al een tijd.

Aerosolen die ook nog eens worden rondgepompt door gebrekkige ventilatiesystemen. En over dat laatste hebben de premier en de vice-premier eigenlijk zo goed als niks gezegd. Een grote fout, zo stelt De Hond in een drietal tweets:

“Meer dan 75% van de besmettingen geschiedt via aerosolen! Doordat Rutte en De Jonge het weer niet over ventilatie hebben gehad, maar alleen over 1,5 meter houden, laten ze zien te behoren tot de groep timmerlieden van WHO en RIVM. “Als je enige instrument een hamer is, dan is elk probleem een spijker”. Als je alle problemen die er zijn toeschrijft aan het niet houden van 1,5 meter afstand en niet onderkent dat clusters met name door aerosolen ontstaan, kom je niet met de juiste maatregelen. Je moet ten eerste de volgende 3 dingen doen: Ventilatie, Ventilatie, Ventilatie (in openbare besloten ruimtes). Hadden ze maar het Deltaplan Ventilatie overgenomen dat ik al in juni heb voorgesteld. Nu gaan we nog meer achter de feiten aanlopen.”

De omineuze De Hond verwacht dat zijn tweets later nog wel relevant worden, als blijkt dat de ventilatie in Nederlandse gebouwen toch eerder op peil had moeten worden gebracht. “Bewaartweet,” stelt hij.