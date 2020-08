Maurice de Hond is helemaal klaar met “dubieus” corona-gesjoemel RIVM: ‘Verhoor alle betrokkenen onder ede!’

Nu feitelijk vast is komen te staan dat het RIVM bewust heeft gemorreld aan gegevens rondom coronaverspreiding in relatie tot ventilatie eist onafhankelijk onderzoeker Maurice de Hond dat de Tweede Kamer actie onderneemt. Betrokkenen moeten onder ede gehoord worden in de Tweede Kamer, vindt hij. Ook moet beslag worden gelegd op hun e-mails.

Maurice de Hond is al enige tijd een kritische eend in de bijt tegenover het coronabeleid van het kabinet, OMT en RIVM. De laatste tijd spitst de kritiek van de opiniepeiler zich voornamelijk toe op het gebrek aan urgentiegevoel om ventilatiesystemen – die corona-aerosolen rondblazen – te moderniseren. Nu De Volkskrant kan rapporteren dat het RIVM bewust onderzoeksbevindingen frustreert die bevestigen dat airco’s een grote rol spelen in verspreiding van het virus is de maat vol voor De Hond.

In een ‘position paper’ dat hij schreef voor het ministerie van Volksgezondheid noemt hij het handelen van het instituut van Jaap van Dissel “dubieus.” Door hun onverantwoorde optreden zijn we niet goed voorbereid op een tweede golf die dit najaar zal komen, aldus de sociale geograaf.

Op social media gaat hij nog een stapje verder. Daar zet hij het RIVM gewoon weg als een organisatie die de laatste stand van de wetenschap gewoon openlijk weghoont: “patroon bij RIVM: Als nieuwe bevindingen niet kloppen met oude standpunten, jammer voor die nieuwe bevindingen.” En naar aanleiding van de onthullingen van de Volkskrant schrijft De Hond:

“Zou mooi zijn als alle betrokkenen onder ede worden gehoord en de correspondentie ingezien. Misschien iets voor de Vaste Commissie van de Tweede Kamer i.p.v. hun rituele dansen met Van Dissel?”

De Commissie heeft nog niet gereageerd op het idee van De Hond.