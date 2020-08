Maurice de Hond pakt de corona-tunnelvisie van Rutte en de GGD aan: “Dank je de koekoek!”

In een vraag-en-antwoordsessie op YouTube heeft opiniepeiler Maurice de Hond hard uitgehaald naar de GGD en Mark Rutte. De sociale geograaf, die de laatste maanden als corona-expert door het leven gaat, is bijzonder ontevreden over het rapport dat de GGD uitbracht over een uitbraak in Maassluis. In een videogesprek met influencer Vincent Everts licht hij het toe.

Vanochtend heeft corona-onderzoeker Maurice de Hond nogmaals flink uitgehaald naar de GGD en de overheid, die als het aan hem ligt nog altijd niet voldoende willen erkennen dat een gebrek aan goede ventilatiesystemen bijdraagt aan de verspreiding van het coronavirus.

In een video die hij opnam als vraag-en-antwoordsessie met influencer Vincent Everts haalt De Hond een recent rapport van de GGD aan, dat heeft gepoogd te onderzoeken hoe het kon dat COVID-19 zo massaal uitbrak in verzorgingstehuis De Tweemaster in Maassluis. Volgens De Hond moest de gezondheidsdienst zich in allerlei bochten wringen om de besmetting te verklaren zonder daarbij ventilatie te willen meenemen als mogelijkheid. Het rapport concludeerde dat het personeel met mondkapjes rondliep, maar dan in de kantine besmet moet zijn geraakt omdat daar de gezichten werden ontbloot.

De Hond steekt in de video fel van wal tegen de redenatie: “Als je het gewoon niet wil zien dan vind je het ook niet. En het blijven maar negeren wat daar kan gebeuren. En dat zie je nog bijna elke twee, drie dagen. Dan komt er weer een zorginstelling waar vijf, zes mensen zijn overleden.” Die grote sterfte “kan het bijna niet anders zijn dan door ventilatie waarbij bewoners lange tijd dat virus hebben ingeademd.”

Verder: “Als je dat maar blijft ontkennen, terwijl het bewijs voor je ogen ligt, dan ben je medeverantwoordelijk.” Even later in de video trekt De Hond de discussie iets breder: “Wat er steeds gebeurt, en dat is standaard en dat doet Rutte ook: als we besmettingen krijgen houden mensen zich niet aan de anderhalve meter, als het beter gaat houden we ons wel aan de anderhalve meter. Het maakt niet uit: het is altijd de anderhalve meter.”

Ten slotte vindt de opiniepeiler nog dat de GGD er onjuiste redenaties op nahoudt, omdat de overheidsinstelling beweert dat je niet exact kan construeren of ventilatie een doorslaggevende rol speelde. “Ja, dank je de koekoek. Je kan het nooit exact construeren. Het gaat erom hoe sterk de aanwijzingen zijn.” En die zijn sterk, vindt De Hond. Want de microbiologen die het onderzoek uitvoerden hebben zich van de GGD-conclusies gedistantieerd.

Kortom, lijkt De Hond te zeggen: het is nog altijd een grote bende met de overheidsreactie op het coronavirus. Vooral daar waar het de afdeling ventilatie betreft.