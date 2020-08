Maurice de Hond pakt ‘problematische’ WHO aan: ‘Coronavirus niet seizoensgebonden? Kijk dan naar Brazilië!’

Maurice de Hond vindt het grote flauwekul dat de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, maar blijft beweren dat het coronavirus niet seizoensgebonden is – en daardoor in alle seizoenen en met alle weertypes even gevaarlijk zou zijn. “De ontwikkelingen in Brazilië laten wat anders zien,” stelt hij.

Opiniepeiler Maurice de Hond ontpopt zich tot misschien wel de grootste corona-scherphouder van heel Nederland. Ditmaal neemt hij het WHO-adagium onder vuur dat COVID-19 niet seizoensgebonden is. Onzin, meent De Hond. En draagt als bewijs een kaartje van Brazilië aan:

Op zijn blog schrijft de corona-onderzoeker erover:

“Als we deze heat-map bekijken lijkt de corona-uitbraak zicht toch duidelijk wel seizoensgebonden te verspreiden, zoals de griep. De staten in het zuiden zijn dus onfortuinlijk nu pas begonnen aan de piek.”

Hij wijst daarbij op de verschillende klimaten die in het uitgestrekte Zuid-Amerikaanse land heersen:

“Twee maanden geleden liet ik al zien dat er een relatie leek te zijn in Brazilië tussen de griepseizoenen en de regio. Het loopt daar van het Noorden (rondom de Evenaar) naar het Zuiden (rond de 30 graden ZB) en lijkt het regenseizoen te volgen. “

De kritiek van De Hond op de WHO is niet nieuw. Eerder al bestempelde hij de organisatie tot “aerosol-ontkenner“, omdat de club blijft volhouden dat microdruppels hooguit slechts een geringe rol spelen bij de verspreiding van corona. Ook pakte hij de WHO en het RIVM aan omdat deze groeperingen “timmerlieden” zouden zijn die in elke uitdaging een spijker zien, omdat ze alleen een hamer op zak hebben. Daardoor is de WHO “niet een deel van de oplossing zijn, maar een deel van het probleem,” aldus De Hond.