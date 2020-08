Maurice de Hond valt ‘ventilatie-doofpot’ van GGD en RIVM aan: ‘Ze willen de besmettingsbron niet vinden!’

Opiniepeiler Maurice de Hond heeft fel uitgehaald naar coronabestrijdingsinstanties GGD en RIVM, die volgens de man tot de groep van “aerosol-ontkenners” horen. Ze grijpen alle mogelijke verklaringen aan, zolang ze maar niet hoeven toegeven dat ook de ventilatie een rol speelt bij de verspreiding van het virus. Dat gedrag gaat “ten koste van nog vele slachtoffers in zorginstellingen,” stelt hij.

Maurice de Hond is voorlopig nog niet klaar met het aanvallen van het RIVM en de GGD, de overheidsorganisaties die vooroplopen in de strijd tegen COVID-19. De gezondheidsfilialen blijven de rol van aerosolen maar ontkennen bij de verspreiding van corona, zo beweert hij vandaag opnieuw in een blog. Hij heeft z’n tekst de “Kroniek van een aangekondigde doofpot” genoemd, en trekt fel van leer omdat volgens De Hond in tal van situaties het eigenlijk niet te ontkennen valt dat mensen besmet zijn geraakt met het virus door gebrekkige en verouderde ventilatiesystemen. De aerosolen, besmette microdruppels, van virusdragers worden zo een hele afdeling of een heel gebouw doorgeblazen. De Hond maakt een lijst met tientallen voorbeelden.

Toch willen RIVM en GGD dit niet zien, schrijft hij:

“Maar de GGD heeft geen aanvullend onderzoek gedaan met als argument dat het toen nog niet helder was dat de ventilatie echt een mogelijkheid was. In het artikel staat vervolgens: “De gezondheidsdienst gaat ervan uit dat medewerkers geen afstand gehouden hebben. ‘Onder deze doelgroep is dat ook ietsje lastiger dan bij andere doelgroepen. Toch blijft het lastig honderd procent te zeggen hoe ze besmet zijn geraakt. Eigenlijk kom je daar nooit helemaal achter.’ Als je het niet wilt vinden, dan vind je het ook niet. Maar het gaat wel ten koste van nog vele slachtoffers in zorginstellingen (en op andere plekken met slecht functionerende ventilatiesystemen).”

Wie z’n licht echter opsteekt in het buitenland, ziet echter wel een ‘duidelijk patroon,’ vindt De Hond: “Die aerosolen verspreiden zich via het ventilatiesysteem en worden gedurende langere tijd door de bewoners ingeademd. Daardoor krijgen ze relatief veel virus naar binnen en slaat de infectie erger toe.” En: “Maar als je naar elke uitbraak alleen maar kijkt vanuit de optiek dat de besmetting komt door direct contact dan vind je wel een verklaring, hoe ver gezocht die ook is.”

De GGD heeft nog niet gereageerd op het relaas van de sociale geograaf.