Naming & shaming! Deze 33 ondemocratische VVD-, D66-, CDA- en SGP-Kamerleden vluchtten weg voor motie zorgsalaris

Ladies and gentlemen: we’ve got them! De lijst met name van alle 33 “””volksvertegenwoordigers””” die met hun laffe staart tussen hun nog laffere benen wegrenden zodra er gestemd moest worden over een motie aangaande zorgsalarissen.

Kan je het je voorstellen? Dat je dus een zorgmedewerker bent die zich totaal het schompes heeft gewerkt afgelopen voorjaar, om te zorgen dat Nederland niet verzuipt in een dodelijke pandemie. En dat de Kamer dan, maanden later, nog eens gaat beslissen of voor dat ontzettend belangrijke werk misschien een salarisverhoginkje erinzit. Maar ja, moeilijk moeilijk moeilijk. Want dat kost geld, en er moeten ook nog zoveel biomassacentrales gebouwd worden, de belasting voor bedrijven laag gehouden en ouders getreiterd door de Belastingdienst.

Dus wat doe je dan, als uiteindelijk oppositie-Kamerlid Geert Wilders dan maar besluit om hoofdelijk te stemmen? Dan peer je ‘m dus. Met z’n allen. 33 Kamerleden die gewoon duiken voor hun taak als volksvertegenwoordiger en lekker naar huis gaan. Wat maakt het ook uit? Als Tweede Kamerlid krijg je toch wel, vorstelijk, betaald. Daar moeten al die verpleegsters eerst nog maar eens driehonderd pandemieën voor overleven!

En fin, wie waren deze helden dan? Nou, zij dus. Onthoud hun namen. En ga vooral niet op ze stemmen bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Deze anti-democraten zijn het beroep Kamerlid zwaar onwaardig.

Bij de VVD (14):

Bente Becker

Martijn Bolkestein

Zohair El Yassini

Mark Harbers

Rudmer Heerema

Sophie Hermans

Sven Koopmans

Antoinette Laan-Geselschap

Roald van der Linde

Anne Mulder

Bart Smals

Dennis Wiersma

Jeroen van Wijngaarden

Erik Ziengs

Bij het CDA (8):

Chris van Dam

Lenny Geluk-Poortvliet

Jaco Geurts

Pieter Heerma

Michel Rog

Evert Jan Slootweg

Julius Terpstra

Madeleine van Toorenburg

Bij D66 (10):

Vera Bergkamp

Antje Diertens

Pia Dijkstra

Tjeerd de Groot

Paul van Meenen

Jan Paternotte

Rens Raemakers

Rutger Schonis

Sjoerd Sjoerdsma

Joost Sneller

Bij de SGP (1):

Roelof Bisschop

Shame, shame, shame!