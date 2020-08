Netanyahu en Trump brengen vrede in Midden-Oosten dichterbij: betrekkingen met VAE hersteld, geen annexatie Westbank

Langzaam maar zeker komt er een einde aan het isolement van Israël in haar directe regio. De diplomatieke betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten worden hersteld na een interventie van president Trump. Op haar beurt zal Israël een deel van de Westelijke Jordaanoever niet eenzijdig opeisen. Vrede in het Midden-Oosten? Het kan!

Al sinds mensenheugenis is Israël de paria van het Midden-Oosten. De overwegend islamitische landen kunnen het niet verkroppen dat er in hun midden één staat is waar niet en masse richting Mekka gebeden wordt, maar waar men Joods is. Dat leidt al decennialang tot boycots, antisemitisme, en in sommige gevallen zelfs tot holocaustontkenning en steun aan terrorisme (looking at you, Iran).

Eén land kapt nu eindelijk met dat kinderachtige gedoe: de Verenigde Arabische Emiraten. Zij herstellen de diplomatieke betrekkingen met Israël – een unicum voor een Arabisch land. In ruil daarvoor zal Israël geen Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever bij haar eigen grondgebied voegen. Dat is besloten na bemiddeling van de Amerikaanse president Trump:

“Israël schort de annexatie van Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever voorlopig op. Dat besluit is onderdeel van een akkoord met de Verenigde Arabische Emiraten. Beide landen hebben ook afgesproken de diplomatieke banden te normaliseren. Dat meldde de Amerikaanse president Donald Trump, die tussen beide landen bemiddelde, zojuist op Twitter. Het nieuws is inmiddels door vertegenwoordigers van beide landen bevestigd. Benjamin Netanyahu noemt het op Twitter ‘een historische dag voor de staat Israel’.”

De doorbraak in het vredesproces in het Midden-Oosten is een welkome opsteker voor de Amerikaanse president Trump. In de peilingen wordt hij momenteel compleet verpulverd door zijn Democratische concurrent Joe Biden. Een klein succesje in z’n buitenlandbeleid kon de liefhebber van de wulpse Stormy Daniels dus wel gebruiken!