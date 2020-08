NPO-vehikel NepNieuwsuur geeft ruimbaan aan knettergekke corona-complottheorieën: ‘Vaccin bestaat allang!’

Kijk, daar betalen we met z’n allen de NPO voor. Om bewust foutieve en schadelijke informatie over COVID-19 te verspreiden. Onweersproken. De journalisten van Nieuwsuur mogen trots zijn op zichzelf.

Het lijkt nog zo’n onschuldig item: in 2018 interviewde Nieuwsuur enkele 18-jarigen, en nu ze “20 in 2020” zijn doet het NPO-programma dat opnieuw. Niets mis mee, op het eerste gezicht. Totdat blijkt dat één van de gevolgde meiden inmiddels een geharde complotdenker is geworden.

Kimberley uit Tilburg slijt haar dagen met het lakken van nagels en het googlen naar de meest onzinnige verhalen over het coronavirus, naar aanleiding van hersenscheten die ze op Facebook gelezen heeft. Er circuleren een hoop bullshitverhalen over het coronavirus – dat Bill Gates er achter zou zitten, dat het eigenlijk een stralingsziekte is die veroorzaakt wordt door 5G en meer van dat soort hoaxes van, voor en door simpele zielen.

Maar nagelverver Kimberley denkt dat er allang een coronavaccin is, maar dat het alleen nog een jaar wordt achtergehouden. Waarom, dat kan ze niet duidelijk maken (het slaat ook nergens op, er is een economisch én gezondheidstechnisch belang het zo snel mogelijk op de markt te brengen), maar wel dat ze er heilig in gelooft. Samen met haar vriendinnetjes en klanten die ze ook heeft weten te indoctrineren met deze wazige quasi-Viruswaarheid-rommel.

Daarnaast probeert ze hoog te houden dat de overheid de coronacrisis uitbuit om geld te verdienen. Kimberley heeft kennelijk niet door hoeveel geld er verloren gaat dankzij de crisis, en met hoeveel tientallen miljarden het begrotingstekort momenteel oploopt. Maar hé, zo hier en daar een extra boete van €100 wegens het schenden van de coronamaatregelen, dat tikt “lekker” aan hoor!

Dat er mensen zoals Kimberley bestaan, weten we. Meestal hebben ze alleen gesjeesde dansscholen in plaats van nagelstudio’s, maar dat is een onbelangrijk verschil. Wat wél belangrijk is: is dat NPO-programma Nieuwsuur gisteren heeft verzaakt deze wilde onzintheorieën tegen te spreken. Ze waren zonder context of disclaimer te zien, waarmee deze troep zich ongehinderd verder kon verspreiden. Erg treurig, Hilversum.