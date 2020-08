Persconferentie Rutte en De Jonge – ‘Gaat niet goed, we moeten helaas stappen (terug) zetten: max zes personen thuis’

Premier Rutte kondigde zojuist nieuwe maatregelen aan. Nederland staat er namelijk niet langer ‘goed’ voor en we moeten ‘helaas stappen (terug) zetten’.



Rutte dringt aan op afstand houden, wil dat we even geen feestjes meer organiseren, en vooral niet thuis! Er mogen nog maar zes mensen over de vloer komen, die ook anderhalve meter afstand moeten kunnen houden.

De Jonge geeft aan dat de quarantaine mogelijk verplichtend van karakter gaat worden. En reken er maar op dat het eraan zit te komen! Dat de Tweede Kamer het ‘vergaand’ vindt, maakt De Jonge eigenlijk weinig uit. Hij wil koste wat het kost de ‘besmettingsketen’ doorbreken. Dat betekent dat mensen die niet meewerken (niet vrijwillig in quarantaine gaan als daar om wordt gevraagd) straks wel degelijk mee zullen moeten werken. Dat betekent óók dat reizigers uit ‘oranje gebieden’ straks ook gewoon verplicht zullen worden om mee te werken. Die wetgeving staat al in de steigers.

Zowel premier Rutte als minister De Jonge hameren op de basismaatregelen (afstand houden en thuisblijven bij klachten). Ze willen beleid zoveel mogelijk lokaal maar landelijk waar dat echt moet.

Het is duidelijk dat we dus langzaam maar zeker de grip aan het verliezen zijn (of zelfs al kwijt zijn) en dat dit komt door het slecht naleven van de maatregelen. Dammen we het aantal besmettingen de komende tijd niet in, dan trekken Rutte en De Jonge de teugels echt veel strakker aan!