Razende Peter R. de Vries gaat finaal door het lint: ‘Er is gelogen en bedrogen, malicieuze beweringen!’

Op social media is misdaadverslaggever als een opgefokte vulkaan ineens uitgebarsten, nadat de Volkskrant een artikel publiceerde waarin wordt ontkend dat De Vries iets te doen had met de breuk van ‘kroongetuige’ Nabil B. en zijn advocaat. In een vlaag van woede belaagt hij een andere krant, het Algemeen Dagblad en schuwt daarbij de stevige teksten niet.

Dat Peter R. de Vries beschikt over een zo nu en dan wel erg kort lontje, dat wisten we al. Eerder al kregen Facebook (“Cybercrime“), Thierry Baudet (“Lafaard!”) en het vermeende gebrek aan beenruimte in vliegtuigen (“regelrecht gotspe“) de wind van voren van de opvliegerige vaste talkshowgast.

Maar vandaag richt de man, tegenwoordig meninkjesverkondiger van RTL Boulevard, zijn pijlen op het Algemeen Dagblad. Die krant zou

“gelogen en bedrogen” hebben, “dat is de waarheid”. De Vries springt uit zijn vel na een Volkskrant-artikel met de titel “Mail pleit Peter R. de Vries vrij: niet de aanleiding voor breuk Nabil B. en advocaat.”

De Vries is er als de kippen bij om dat de AD-redacteuren in te wrijven: “Waarvan maar even akte… Volgens AD schreef anonieme advocaat in exit-mail over mijn rol. Wat blijkt? Mijn naam of persoon komt in hele mail niet voor! ‘Vergissing bij het voorlezen’, zegt AD nu… Túúrlijk. Er is gelogen en bedrogen, dat is de waarheid.”

Ook denkt De Vries dat journalisten van de krant er op uit waren om hem persoonlijk kapot te maken: “Maar gelukkig hadden de AD-reporters de malicieuze beweringen persoonlijk ‘gecontroleerd’…. Niet dus. (Of wilden ze heel graag dat mijn naam er wel stond???)”

We hopen dat deze publieke woede-uitbarsting Peter erg heeft opgelucht. Dan heeft hij er in ieder geval nog één ding mee bereikt!