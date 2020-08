RIVM-pief Aura Timen jokt er op los om het eigen coronastraatje schoon te vegen: ‘Geen richtlijn mondkapjes!’

Het RIVM is alvast bezig met de geschiedenis te herschrijven omtrent het eigen gebrekkige optreden rondom het begin van de coronacrisis afgelopen voorjaar. Aura Timen, het hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, geeft een interview aan De Volkskrant dat bol staat van de onwaarheden.

Natuurlijk zijn we gewend aan allerlei spinnende politici die de werkelijkheid niet altijd even waarheidsgetrouw afbeelden, om zichzelf in een lekkerder electoraal daglicht te plaatsen. Maar kennelijk zijn nu ook ambtenaren begonnen met dit bijzonder bedenkelijke spelletje. Enter Aura Timen, het hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding bij het RIVM. Het RIVM, u kent het wel: de belangrijkste nationale organisatie die het coronavirus moet bestrijden.

Dat virus is nog altijd niet onder controle. Vermoedelijk deels doordat het helemaal aan het begin van de epidemie totaal misging, onder anderen door een chronische onderschatting van het overheidsgezondheidsinstituut. Voorzorgsmaatregelen werden lang weggewuifd, en mondkapjes waren al helemáál zelden nodig. Aan Timen kennelijk vandaag de taak om in De Volkskrant daarover een mooi praatje af te steken:

“Er was nooit een richtlijn die het gebruik van mondkapjes ontraadde, legt Timen uit. Alleen een ‘handreiking’, een advies: draag beschermende middelen in het contact met patiënten, en bij vluchtig contact zoals het aangeven van een kopje thee of werken op anderhalve meter afstand is bescherming niet nodig.”

Dat relaas klopt van geen kant, schrijft onderzoeksjournalist Milena Holdert van Nieuwsuur. Het is zelfs “aantoonbaar onjuist“, en laat een screenshot van de website van het RIVM zien van afgelopen april, waarin mondkapjes en andere medische voorzorgsmaatregelen sterk worden ontraden in de zorg:

Er was dus heel duidelijk wél een richtlijn, ondanks wat Aura Timen allemaal zonder veel tegenspraak mag beweren in De Volkskrant. Holdert: “En dit is overigens nog maar een van de vele voorbeelden waarop het dragen van mondkapjes in de ouderenzorg werd ontraden door het RIVM en het Ministerie voor Volksgezondheid.” Het bestaan van die richtlijn werd zelfs door minister De Jonge bevestigd, laat Holdert zien met een video.

Tot slot klopt ook de tekst niet dat verzorgingstehuizen de volledige vrijheid hadden van die richtlijn af te wijken, weet de NOS-journaliste. “Pas in mei kwam er, nadat ouderenzorgkoepels maandenlang intern kritiek hadden geleverd, een aanvulling: zorgmedewerkers konden in specfieke situaties ‘beredeneerd afwijken’,” schrijft Holdert: “Maar de verdeling van mondmaskers door de overheid voorzag daar nauwelijks in.” Verzorgingstehuizen die dan maar zelf mondkapjes wilden inslaan, werden zelfs door de inspectie op het matje geroepen.

Kortom: operatie damage control van de RIVM was een aardige poging, maar hierbij toch flink mislukt. Ga dus maar een nieuw verhaaltje verzinnen als jullie je reputatie nog willen redden, Aura Timen en consorten. Tschüss!