Sander Schimmelpenninck de jonge meisjes catcaller gaat maar door, beschuldigt anderen van “lastercampagne”

Nog altijd is Sander Schimmelpenninck, die vorige week in een podcast ongepaste opmerkingen van seksuele aard maakte over de minderjarige prinses Alexia, bezig om iedereen die kritiek op hem te geven weg te zetten als deelnemer aan een “lastercampagne”. Vanochtend schoot de NPO-presentator weer uit z’n slof tegen journalisten die weigeren om hem kritiekloos te adoreren.

Eén van de meest weerzinwekkende mensen momenteel op televisie moet uiteraard de quasi-corporale Sander Schimmelpenninck zijn, die verslaafd is aan zeuren op andere mensen – maar zelf voor geen ene meter kan incasseren.

Voor het weekend heeft de krijsmillenial namelijk een podcast opgenomen waarin hij vrouwen seksistisch benaderde en als klapper op de vuurpijl de 15-jarige prinses Alexia “de lekkerste” genoemd. Ongepast, natuurlijk, maar het is niet aan Sander om dan excuses te maken. Nee, hij vindt het tijd om mensen aan te pakken die kritiek leveren op het feit dat hij een minderjarig meisje seksualiseert. Voor het weekend was hij al op windkracht 10 anderen aan het verketteren.

En nu gaat de Quote-hoofdredacteur en WNL-presentator er gewoon mee door. Nadat hij media die kritiek op hem leverden (zoals DDS, Elsevier en De Telegraaf) voorzag van kinderachtige bijnaampjes en ze “domrechts” noemde, pikte Telegraaf-journalist Marlou Visser het vanmiddag niet meer. “Iets minder dédain zou een Op1-presentator niet misstaan,” zei ze, en omschreef de Op1’er als “Scheldkanon.”

Maar nederigheid komt niet voor in het boekje van de vol met haat en frustratie gepompte Schimmelpenninck. Hij beschuldigde De Telegraaf doodleuk van het steunen van een lastercampagne. Een andere Telegraaf-medewerker zou de titel “journalist onwaardig” zijn omdat hij zogenaamd niet goed heeft geluisterd naar de dictator van Graaf Sander.

U begrijpt het: Sander is nog altijd boos, want hij kan Nederland nog altijd niet zijn wil opleggen. Zonde hoor.