Schofterig Amsterdam trekt volledige subsidie in van museum Ons’ Lieve Heer op Solder wegens ‘te wit’ personeel

Naar alle waarschijnlijkheid zal het kleine Museum Ons’ Lieve Heer op Solder moeten sluiten, nadat het gemeentelijke Amsterdams Fonds voor de Kunst besloot om de gehele subsidie van de kunstinstelling in te trekken. De voornaamste reden: het katholieke museum zou niet “inclusief” genoeg zijn.

Amsterdam zal het binnenkort vermoedelijk met één museum minder moeten stellen. Het Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, dat grotendeels afhankelijk is van gemeentelijke subsidies, krijgt binnenkort geen rode cent meer. De belangrijkste reden daarvoor is dat het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), die de subsidies verstrekt, vindt dat het kleine museum en katholieke kerk ineen te veel mensen met een Nederlandse achtergrond in dienst heeft. Er wordt veel te weinig werk gemaakt van het werven van mensen die niet blank zijn, zo luidt de kritiek in het adviseringsrapport waarop AFK zich baseert:

“Succesvol cultureel diversiteitsbeleid begint volgens de commissie bij inclusief denken en het onderkennen van de vooringenomenheden en blinde vlekken binnen de eigen organisatie. De commissie vindt, afgaande op het ondernemingsplan en het Actieplan Diversiteit en Inclusie, dat Museum Ons’ Lieve Heer op Solder hier wat betreft de personeelssamenstelling te weinig oog voor heeft. Het museum geeft aan dat er een aantal medewerkers in dienst is met een ‘niet-westers georiënteerde achtergrond’. Voor de commissie is niet duidelijk wat daaronder moet worden verstaan. Ook westerse mensen kunnen niet-westers georiënteerd zijn. De voorzichtige terminologie die het museum op dit punt van de aanvraag bezigt (ook de term bicultureel valt) wekt bij de commissie de indruk dat het museum niet voluit inzet op het werven van mensen van kleur en/of met een totaal andere dan een Nederlandse achtergrond. Het museum geeft alleen aan te streven naar een team dat de stad weerspiegelt, het wervingsbeleid bij te stellen en via andere kanalen te gaan werven. De commissie vindt dat de voornemens ten aanzien van de diversiteit van personeel en toezicht overtuigingskracht en concreetheid missen.”

Het adviesrapport wilde wel nog enkele tonnen subsidie overmaken die het museum nodig heeft om te overleven tot 2024. Echter maakte de AFK-commissie die de besluiten neemt daar korte metten mee: “De commissie constateert dat er na beoordeling van alle aanvragen onvoldoende budget beschikbaar is om de aanvraag te honoreren.”

En zo lijkt er een einde te komen aan één van de oudste musea in heel Amsterdam. Niet omdat de kunst in de culturele instelling onvoldoende is. Nee, omdat het personeel niet genoeg melanine in de huid heeft. Treurig.