Seksistisch links prulblaadje NRC Handelsblad schrijft dat vrouwen ‘met hun vagina stemmen’

Het NRC Handelsblad is in opspraak gekomen vanwege een tendentieuze, seksistische kop boven een column waarin wordt gesteld dat Sigrid Kaag probeert alle vrouwen van Nederland op D66 te laten stemmen. “Sigrid Kaag en haar strijd om de vagina vote,” kopte de krant tot grote verbijstering.

We weten dat het NRC Handelsblad zo’n beetje de ultieme graadmeter is voor grachtengordelstemmend Nederland: als deze krant het afdrukt, dan moet het wel goed zitten en krijgt het definitief het stempel ‘woke‘. Dus de verbazing was groot toen bleek dat de krant een nogal platvloerse uitglijer had begaan vanochtend, in de vorm van een column van ene Mark Kranenburg. Nee, wij weten ook niet waarom de teksten van deze man interessant genoeg zijn voor “enkele columns op deze plek tijdens de zomer”, maar dat is natuurlijk slechts een detail.

Wat telde is dat het NRC het nodig vond om de keuze van vrouwen bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen te reduceren tot hun geslachtsdeel. Specifiek ging het om Sigrid Kaag van het bij NRC-schrijvers en -lezers geliefde D66. Zij zou azen op de ‘vagina vote‘. Een nogal seksistische typering, natuurlijk. Want wat hebben voortplantingsorganen nu helemaal te maken met de keuze bij de stembus?

Rare zaak, dus. De krant maakte het zelfs zo bont dat linkse partijcoryfeeën het officieuze clubblad terechtwezen. “Ziet u het voor zich?,” schreef oud-D66-europarlementariër Marietje Schaake: “‘De Jonge gaat voor de penis stem’?” Ook Rob Jetten, die zijn eigen partijleiderschap beëindigde om de troonsbestijging van Sigrid Kaag mogelijk te maken, spreekt er met een vleugje sarcasme schande van: “Iedereen weet inderdaad dat mannen met hun hersens stemmen, maar vrouwen met hun vagina!”

Uiteindelijk haalde het NRC bakzeil, en moest de krant diep door het stof voor het eigen tentoongespreide clickbaitseksisme. “Veel mensen vallen over deze kop, die doet inderdaad geen recht aan de inhoud van de column. We hebben ‘m aangepast,” schreef de krant omstreeks half twaalf.

Jetten: “Ik zou bijna zeggen: wat een gelul.”