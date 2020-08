Sylvana Simons acht het belangrijk dat we ‘diversiteit’, ‘inclusie’ en ‘anti-racisme’ uit elkaar houden: “Luider!”

Er zit een groot verschil in de termen die we gebruiken om het debat over racisme te voeren, zo beweert BIJ1-raadslid Sylvana Simons die wil dat de betekenissen van woorden als “inclusie” en “anti-racisme” een flink stuk “luider” wordt gescandeerd, zo schrijft ze. “Voor de mensen achterin,” verduidelijkt ze.

Nederland kan wel een lesje semantiek gebruiken, aldus lijkt de nieuwste boodschap te zijn van BIJ1-partijleider Sylvana Simons. Zij vindt dat we de totaal verschillende en zeker niet overlappende termen “diversiteit”, “inclusie” en “anti-racisme” veel beter uit elkaar zouden moeten houden. Ze valt daarbij de islamitische ontwerpster Namira Islam Anani bij, die poogt de verschillen tussen die woorden duidelijk te definiëren:

“Diversity is who is in the room. Inclusion is who has influence in that room. Anti-racism is a mindset, way of being, and goal for a group of people in a room.

These are not interchangeable terms.”