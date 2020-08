Sylvana Simons drinkt “ijskoude cocktail” om te toosten op het einde van Zwarte Piet op social media

BIJ1-oprichtster Sylvana Simons is uitermate tevreden met het feit dat Facebook heeft besloten om Zwarte Piet in de ban te doen. Sterker nog: ze gaat een “ijskoude cocktail” drinken om deze klinkende overwinning op “racistische en karikaturale stereotypen” te vieren.

In huize Simons is gisteravond een toost uitgebracht op Facebook-directeur Mark Zuckerberg, zo valt op te maken uit media-uitingen van BIJ1-partijleider Sylvana Simons. Het Amsterdamse raadslid is in een uitzinnige stemming omdat vanaf heden Zwarte Piet niet meer te zien mag zijn op Facebook. Dat was precies wat Nederland nodig heeft, schrijft de voormalige TMF-vj op haar eigen Facebook-pagina:

“Facebook en Instagram nemen afscheid van racistische en karikaturale stereotypen. Met dank aan alle strijders sinds begin vorige eeuw op wiens schouders de strijders van vandaag mogen staan.

Een schande dat Facebook dit zo lang heeft goedgekeurd. Het moet klaar zijn met racisme en antisemitisme.

Dank aan alle activisten voor het werk! Samen maken we een einde aan institutioneel racisme.”

Op haar Twitterprofiel voegt ze daar nog aan toe:

“Een korte onderbreking van de twittersabbatical om dit heuglijke nieuws te bejubelen: 🎉 Dank aan allen die al sinds begin van de vorige eeuw voor gerechtigheid streden en op wiens schouders wij mogen staan om een racismevrij feest voor alle kinderen van Nederland vorm te geven! Ik ga het vieren met een ijskoude cocktail. En ben weer weg. Eind augustus doe ik hier weer gezellig mee!

Maak allemaal nog iets moois van deze hete zomer. 😘”

Niet alleen Sylvana is ongelooflijk blij dat er een einde komt aan Zwarte Piet op Facebook. Ook Jerry Afriyie reageert verheugd, en rapper Akwasi (die Zwarte Pieten naar hun “hoerenmoeder” ging sturen en ze persoonlijk in elkaar slaan) verorbert bakken vol popcorn vanwege zoveel boze mensen.