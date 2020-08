Sylvana Simons pakt bodyshamende moslim hard en publiekelijk aan: ‘Giftige mannelijkheid!’

BIJ1-kopstuk Sylvana Simons heeft dit weekeinde op haar Facebook-pagina korte metten gemaakt met een man die ongevraagde adviezen gaf aan het raadslid met betrekking tot haar voedingspatroon. Sylvana noemt het “giftige mannelijkheid” en stelt de man openlijk terecht.

Op Instagram is te zien hoe BIJ1-raadslid Sylvana Simons zichzelf onderwerpt aan een fitnessregime. Ze wil een “fitte vijftiger” worden, schrijft ze. Haar beslommeringen worden op de voet gevolgd door meer dan 17.000 volgers, onder wie ook ene Sergen Wolf. En deze man acht het nodig om Sylvana te vertellen dat ze te weinig voedsel binnenkrijgt: “Iets meer eten Sylvana,” schrijft hij.

Het raadslid blijkt niet gediend te zijn van deze opmerkingen. “Dit soort ongevraagd advies mag je bij je houden,” antwoordt ze enkele minuten later: “Tip: nooit meer doen, bij niemand.” Wolf is dan echter in zijn wiek geschoten, en begint er op los te beledigen. Hij noemt Sylvana een “raar wijf” en dat het “zwaar kut” is om in haar schoenen te staan. Ook is ze een “kwal” en nadat Sylvana hem daarop een “cliché” noemt gaat Sergen helemaal los. Hij betrekt haar etniciteit erbij en noemt haar een “anorexiapatiënt,” een “walgelijk mens” en iemand die er “gewoon om vraagd getrolld te worden”. Ook lijkt ze op “een junk”, vindt de kerel en kan hij haar botten zien.

Ook gooit hij het over de racistische boeg: zwarte mensen moeten niet zeuren en zou het credo niet ‘Black‘, maar ‘All Lives Matter‘ luiden, want “wij moslims hebben meer shit over ons heen dan jullie.”

Op dat punt besluit Sylvana screenshots te maken van de hele conversatie en er een openbare les van te maken:

“Onze partij adresseert regelmatig het fenomeen ‘giftige mannelijkheid’. Het soort overtuigingen over ‘mannelijkheid’ die leiden tot een juk voor mannen en gevaar voor vrouwen. Het kent vele gradaties. Van ‘mansplainen’ tot femicide. In deze reeks screenshots zien we het in actie. Ga er even voor zitten, zou ik zeggen. “

Bij de opmerking toont ze ook een pyramide, die aan de voet opmerkingen zoals die van de bovengenoemde bodyshamer weergeeft, maar in de top eindigt in moord.

Dat ze Sergen Wolf met naam en toenaam noemt, is overigens een bewuste keuze van de politica: “aangezien hij zich op een openbaar medium uit. Ik wens hem verder ook niets slechts toe, slechts inzicht.”