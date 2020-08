Sylvana Simons sprakeloos dat agenten na racistische appjes gewoon weer aan het werk mogen

Sylvana Simons, partijleider van BIJ1, heeft er geen woorden voor dat Rotterdamse politieagenten die zeer beledigende termen gebruikten om zwarte en allochtone Nederlanders te beschrijven gewoon aan het werk mogen blijven. Ze krijgen geen strafontslag, en worden ook niet vervolgd door het OM. De politica kan dat maar moeilijk begrijpen.

Voor drie Rotterdamse agenten die in een WhatsApp-groep zich van hun naarste kant hebben laten zien was gisteren een grote zucht van opluchting: het OM besloot om het racistische trio niet te vervolgen voor hun uitspraken, omdat ze die niet in het openbaar hadden gedaan. En dus zit de havenstad met de ongemakkelijke situatie dat daar drie agenten werken die in zeer groffe bewoordingen spreken over buitenlanders of Nederlanders met een kleurtje: “kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen.”

Bij het Amsterdamse raadslid Sylvana Simons gaat dat er niet goed in. Op haar Facebook-pagina reageert ze met een stil protest op het besluit om de agenten niet te vervolgen, en de daaropvolgende handeling van de politie om de wetsdienders gewoon weer aan het werk te laten. “……..,” aldus de sprakeloze Sylvana Simons.

Aanhangers van de antiracistische politica waren echter minder stil. “Wauw…,” laat een volger weten als reactie dat de agenten zelfs weer gewoon mogen werken alsof er nooit iets gebeurd is. Sylvana beloonde die opmerking met een duimpje omhoog. “Schandalig,” “vreselijk,” en “dikke middelvinger” waren enkele opmerkingen die de revue van Sylvana’s tijdlijn passeerden.

Verder lijkt de politica echter machteloos te staan, tenzij ze besluit om via een zogeheten artikel 12-procedure bij het Gerechtshof alsnog een vervolging af te dwingen.