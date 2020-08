Sylvana Simons toont zich voorstander van herstelbetalingen voor Nederlands slavernijverleden: ‘Schandvlek!’

Nederland zou nakomelingen van slachtoffers van de honderden jaren geleden afgeschafte slavernij moeten compenseren voor het slavernijverleden. Dat zegt Arnon Grunberg in een column die Sylvana Simons integraal heeft overgenomen en op haar Facebook-pagina heeft geplaatst. Het uitkeren van geldsommen aan groepen Nederlanders zou de huidige rassenrellen doen uitdoven, denken Grunberg en Simons: “Ik verwacht dat herstelbetalingen zullen bijdragen aan ‘normalisering’ van betrekkingen, rancune veelal zullen doen uitdoven.”

Ons land moet spoedig geld vrijmaken om over te maken aan nakomelingen van slaven. Ook al zijn we inmiddels honderden jaren verder, alsnog moet de Nederlandse belastingbetaler boetedoen via herstelbetalingen. Dat is de mening van Arnon “Marokkaan” Grunberg, die hij afgelopen vrijdag in het NRC Handelsblad liet optekenen. Het stuk was koren op de molen voor BIJ1-partijleider Sylvana Simons. Zij pikte die woorden afgelopen weekend op en plaatste ze ad verbatim op haar eigen social media-kanalen.

In de column ging Grunberg in op de ‘Wiedergutmachung’ – een regeling die Duitsland invoerde na de Tweede Wereldoorlog om Holocaustslachtoffers een vorm van financiële compensatie te geven voor hun leed. Die regeling ging van start in 1953, slechts acht jaar na het einde van WOII. Herstelbetalingen voor de slavernij, die in 1873 definitief verdween, zouden daarmee heel goed vergelijkbaar zijn. Grunberg en Simons beweren:

“Ook Nederland zal uiteindelijk niet ontkomen aan enige vorm van herstelbetaling voor zijn slavernijverleden, en dat geldt ook bijvoorbeeld voor de vernedering vanwege recente etnische profilering door de politie, een misstand die niet alleen zwarte Nederlanders maar vooral ook Marokkaans Nederlandse jongeren heeft getroffen. Herstelbetalingen betekenen niet dat het verleden is vergeven en vergeten, maar ze maken duidelijk dat een land als Nederland beseft dat het verleden voor een deel uit schandvlekken bestaat waarvoor verantwoordelijkheid moet worden genomen.”

Als dat gebeurt zullen de door extreem-woke en extreem-rechts aangewakkerde rassenrellen spoedig verdwijnen, denkt het tweetal: de rancune zal “uitdoven”, is de stellige doch ongefundeerde verwachting. Wie dat dus wil, moet van Nederland eisen dat de staatsportemonnee getrokken wordt. Om vier á zes generaties na de slavernij alsnog tot het uitbetalen van schadevergoeding voor leed dat honderden jaren geleden voorouders is aangedaan. En de rest van Nederland krijg helemaal niets – alleen de oproep om ernstig te kijken bij deze zogeheten “bittere noodzaak.”