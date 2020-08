Sylvana’s BIJ1 roept “vrouwxn” en prostituees op om gratis werk te verrichten voor de partij

Opnieuw is BIJ1, de partij van Sylvana Simons, op zoek naar mensen om het campagneteam te versterken dat een Kamerzetel moet zien te realiseren in maart 2021. Eerder al kwam de partij in opspraak wegens onderbetaling van een campagnemanager, maar nu worden ‘gemarginaliseerde’ groepen opgeroepen om het gewoon gratis te doen.

Een maand geleden raakte BIJ1, de lokale partij van Sylvana Simons, in opspraak. Men wilde namelijk een campagneleider aantrekken, maar was niet bereid daarvoor een fatsoenlijk salaris of pakket arbeidsvoorwaarden aan te bieden. Onder publicitaire druk heeft de partij toen de werktijden van de functie flink moeten verkorten.

Of er inmiddels een campagnemanager gevonden is, is onbekend. Maar wel heeft de partij een nieuwe vacaturetekst online gezet. Voor een vrijwilligersfunctie, welteverstaan, waarvoor “ervaring met social media” een keiharde vereiste is. Het doel? “Je gaat content schrijven voor de website en onze nieuwsbrieven.”

Werk zonder loon dus. En wie mogen dat gaan opknappen? Precies, reeds groepen die al “gemarginaliseerd” zijn. Dat laatste is een term die rechtstreeks uit de BIJ1-vacaturetekst komt. Men schrijft letterlijk:

“BIJ1 is gebouwd op intersectionaliteit en representatie van mensen die in de samenleving gemarginaliseerd worden. Daarom nodigen we nadrukkelijk niet-witte mensen, vrouwxn, en mensen uit andere gemarginaliseerde posities, bijvoorbeeld wat betreft seksuele voorkeur en genderidentiteit, beperking, religie, sekswerkers en voormalige vluchtelingen uit om te solliciteren.”

Nog even los van dat kolderieke “vrouwxn” (een zelfverzonnen verzamelterm voor ‘biologische vrouwen’ en man-naar-vrouwtransgenders): BIJ1 wil dus gebruikmaken van de diensten van mensen die al, naar eigen zeggen, slechts wankel in de maatschappij staan. Dat is nog één ding: maar om tegen deze mensen dan te zeggen: sorry, we betalen jullie helemaal noppes…?

Het riekt nogal naar uitbuiting, ja. En dat is, zoals gezegd, niet voor het eerst bij een functie van Sylvana’s BIJ1-partij.