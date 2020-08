Theo Hiddema veegt de vloer aan met DENK: ‘Heb schijt aan die opdringerige zieligheidsapostelen!’

FVD-Kamerlid Theo Hiddema heeft het niet zo op de nieuwe persvoorlichter van DENK, en laat hem dat ook luid en duidelijk weten.

Ooit was er een tijd dat Theo Hiddema met iets van bewondering naar de in 2017 eveneens voor het eerst gekozen partij DENK keek. Ruim drie jaar geleden gaf hij het drietal Kuzu, Öztürk en Azarkan lovende kritieken: “Het zijn kwajongens, maar ze maken er wat van,” aldus de eminence grise van FVD destijds: “Die drie rakkers hebben mijn hart gestolen. Het zal me een worst wezen wat voor kleur ze hebben, ik voel me prettig bij dat trio.”

Dat prettige gevoel is er medio 2020 wel vanaf, getuige een venijnige aanval die de parlementariër gisteravond plaatste op de nieuwe persvoorlichter van de DENK-Kamerfractie. De man – die zich simpelweg slechts ‘Abdellah’ noemt – schreef namelijk dat hij er naar uitkijkt “om mee te strijden tegen racisme, seksisme en uitsluiting op basis van andere gronden.” Je moet “niet langer je hoofd buigen maar je plek opeisen,” en dat met een ‘rechte rug’.

Hiddema nam aanstoot aan die tekst en besloot niet alleen Abdellah, maar de hele partij met de grond gelijk te maken. Vrije geesten in de samenleving moeten zich de onzin van “zich opdringende zieligheidsapostelen” niet laten aanleunen, vindt de strafpleiter. Of zoals hij het zelf noemt: schijt hebben.

Theo Hiddema:

““Uitsluiting op basis van andere gronden”: ondoorgrondelijke kletspraat voor een doelgroep die uitsluiting moet worden aangepraat. Degenen die zich onbevangen in onze samenleving willen ontwikkelen moeten schijt hebben aan deze zich aan hen opdringende zieligheidsapostelen.”

Zo. Die kunnen de DENK-‘rakkers’ en hun nieuwe persvoorlichter mooi in hun zakens teken…