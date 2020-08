Thierry Baudet grillt CDA-coronabruidegom Ferd Grapperhaus: ‘Onacceptabele arrogantie van de macht!’

FVD-voorman Thierry Baudet laat in een reactie op de weinig coronaproof bruiloft van minister Ferd Grapperhaus geen spaan heel van de “arrogantie” van de minister door gewoon met een buslading gasten op een kluitje te staan, wat lijnrecht tegen de anderhalvemeterregel indruist. Werkelijk “onacceptabel,” schrijft de oppositievoorman.

Thierry Baudet is niet te spreken over de bruiloftskiekjes van minister Grapperhaus. Dat schrijft de FVD-fractieleider op Twitter, waar hij het feest van Ferd Grapperhaus vergelijkt met de massale Black Lives Matter-demonstratie van burgemeester Femke Halsema enige maanden geleden. Burgemeesters en ministers doen waar ze zin in hebben, terwijl burgers voor dezelfde zaken hoge boetes krijgen. Het Kamerlid kan het niet uitstaan:

“Wij zijn tégen de Coronaregels en vóór vrijheid. Maar het is onacceptabele arrogantie van de macht dat Halsema en Grapperhaus, die vóór strenge regels zijn en zelfs boetes uitdelen tegen mensen die samenkomen, hun éigen demo’s en feestjes wél laten doorgaan.”

Behalve bij Thierry Baudet ligt Grapperhaus ook bij Politico onder vuur. Het gezaghebbende internationale medium over politiek maakt de Nederlandse minister belachelijk door te stellen: “We can confirm that the wedding did not take place at a golf course.” De tekst is een verwijzing naar de Ierse eurocommissaris Phil Hogan, die na onvoldoende afstand te hebben gehouden op een golfresort zijn baan kwijtraakte.

Grapperhaus lijkt echter niet van plan te zijn om op te stappen, en hoopt dat de politieke storm weer overwaait. Maar voor die beslissing zal hij vermoedelijk wel een prijs voor betalen. Want als de leiders de regels niet meer naleven, waarom zouden burgers dat nog wel doen? Het gezag van de CDA’er ligt in duizend stukjes op de trappen van het bordes waar hij z’n bruidsfoto’s liet maken.