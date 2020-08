Uniek! PVV en D66 slopen hand in hand de quarantaineplicht van De Jonge, Wilders: ‘Complimenten aan Rob Jetten!’

Een tamelijk uniek schouwspel vanmiddag in de Tweede Kamer: D66-fractievoorzitter Rob Jetten die een compliment krijgt van zijn PVV-collega Geert Wilders. Samen is dit onwaarschijnlijke tweetal namelijk bezig om de quarantaineplicht van minister Hugo de Jonge omver te zagen.

De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de toegenomen coronabesmettingen van de afgelopen weken, en de maatregelen die het kabinet neemt om de besmettingsgraad, – de zogeheten R0 – weer terug te dringen. Eén van de maatregelen die Hugo “Bloemschoen” de Jonge neemt is het instellen van een verplichte quarantaine. Iedereen die van de GGD in quarantaine moet zal dat ook doen, en anders krijg je “de handhaving op je dak.”

Dat laatste is een zegswijze van D66-fractievoorzitter Rob Jetten, die liever niet heeft dat de overheid autoritair gaat optreden, en komt aanzetten met strafbaarstellingen, boetes en dwang. Hij wil dat het kabinet meer inzet op het “verleiden” van de burger, in plaats van meteen met de zweep slaan.

Die stellingname kwam de aftredende sociaal-liberale leider op een opmerkelijk compliment te staan: PVV-leider Geert Wilders spoedde zich naar de interruptiemicrofoon om Jetten persoonlijk zijn complimenten te overhandigen.

Normaalgesproken zijn Wilders en Jetten, maar zeker zijn voorganger: Alexander Pechtold, water en vuur. Toch vinden ze elkaar vanmiddag. Wilders was zelfs zo tevreden met de bijdrage van de coalitiefractievoorzitter, dat hij aanbood om samen een motie met hem te schrijven. Om het kabinet onder druk te zetten om geen dwangmaatregelen tegen de eigen burgers te nemen. Die politieke vriendschapsverklaring ging Jetten nog even te ver, want hij wil eerst ‘het antwoord van het kabinet’ afwachten.

Maar het blijven D66 en PVV die lief voor elkaar zien. We kunnen dus wel degelijk spreken van een opmerkelijke – zelfs ongeëvenaarde alliantie -, ook al is het op een zeer specifiek beleidsterrein. CDA-minister Hugo de Jonge mag zich een gewaarschuwd mens rekenen.