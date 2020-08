Veel steun voor D66-Kaag-tegenkandidaat taxichauffeur Ton Visser: ‘Met Ton houden ook gewone mensen weer van Dram66!’

Iedereen acht de D66-lijsttrekkersverkiezing al een gelopen race: de naam van Sigrid Kaag is al met potlood ingevuld als uiteindelijke winnaar. Maar eerst moet ze wel even de enige tegenkandidaat zien te verslaan: Ton Visser uit Oisterwijk, docent Engels en taxichauffeur. En de steun die hij geniet is opvallend groot!

Bijna iedereen zal al hebben geaccepteerd dat Sigrid Kaag de lijsttrekker van D66 wordt bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Maar ze moet nog één horde nemen: in de vandaag begonnen lijsttrekkersverkiezing mede-kandidaat Ton Visser verslaan. Deze man is docent Engels en rijdt ook rond in een taxi. Eenvoudig klusje voor de minister van Buitenlandse Handel, toch?

Dat zou je denken. Maar met zijn bescheiden, doch scherpe en eigenzinnige voorkomen heeft de tot dusverre nog onbekende Ton Visser al een hoop hearts and minds verovert. Gaat hij het Sigrid Kaag dan toch nog opvallend lastig maken? Hij heeft al in slechts één ochtend al een indrukwekkend lijstje prominenten voor zich weten te winnen, namelijk.

Telegraaf-verslaggever Marcel Vink moet toegeven dat hij “meer gemeen” heeft met Ton dan hij dacht. Vink verwijst naar brief die Visser vanuit een Chinees filiaal van Starbucks schreef aan Sigrid Kaag: “Natuurlijk word ik het niet, dat snap ik zelf ook wel.”

Ook freelance-journalist Dieuwertje Kuipers is onder de indruk van het schrijven. “In deze verkiezing gaat het niet om de uitkomst, die staat al vast (…) Het is mijn vrijheid als Nederlander en als D66er om aan een verkiezing mee te doen die niet te winnen valt. Ik ben vrij te durven verliezen,” zo citeert ze de D66’er. “Dit is volgens mij een van de meest sympathieke vormen van partijdissidentschap die ik ken.”

Innovatiestrateeg en BNR-columnist Marianne Zwagerman zit ook in “Team Ton“. De mediavrouw heeft een zwak voor het feit dat Visser taxichauffeur is en liet weten: “Met Ton aan de leiding kunnen ook gewone mensen weer een beetje van Dram66 gaan houden. Hup Ton!”

Columniste Kitty Herweijer toont ook “des te meer respect voor Ton” omdat hij zich niet heeft “laten afschrikken door de vooropgezette, uitgedachte kroning van Kaag.”

Ook aan de linkerkant van het spectrum gooit Ton Visser hoge ogen. “Hup Ton Visser,” aldus de bekende GroenLinks-twitteraar Huub Bellemakers en de FVD-kritische journalist Chris Aalberts retweet een oproep om allemaal lid te worden van D66 om in de verkiezing op Ton Visser te stemmen. “#cestleTonquifaitlamusique”, luidt de eveneens door het Ton-virus bevangen Elsevier-schrijver Geerten Waling in het leven geroepen campagnehashtag.

Betekent al die steun van niet-D66’ers ook dat Visser daadwerkelijk Kaag kan verslaan? NPO-radioredacteur Willem de Gelder schreef een peiling uit waarin de taxichauffeur uit Oisterwijk fier aan de leiding gaat. Inderdaad: geen wetenschappelijke of representatieve peiling. Maar toch: het toont wel dat het D66-establishment de gevaarlijke outsider Ton Visser zeker nog niet vantevoren moet afschrijven.