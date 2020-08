Video! Albert Verlinde gaat los tegen ‘kinderachtige’ Lodewijk Asscher met z’n corona-eisen

In Shownieuws is SBS-ster Albert Verlinde gisteravond flink uitgevaren tegen PvdA-leider Lodewijk Asscher, die eist dat premier Rutte z’n vakantie afbreekt vanwege het coronavirus. “Wat is dat voor onzin?”, briest hij: “Ik maak me er zelfs een beetje boos over!”

Aan tafel bij Shownieuws van SBS is PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher gisteren vakkundig gedemonteerd door entertainmentguru Albert Verlinde. De oppositieleider vindt namelijk dat premier Rutte z’n vakantie zo snel mogelijk moet beëindigen om weer vanuit Vak K, de Trèveszaal en het Torentje duidelijk te maken dat Nederlanders mondkapjes moeten dragen en anderhalve meter afstand van elkaar dienen te houden.

Nogal “kinderachtig,” meent Verlinde, die Nederland heus in staat acht “verantwoordelijkheid te nemen” als de “meester met vakantie is.” Verlinde, die bekendstaat als een VVD-loyalist, merkt op dat hij vindt dat de minister-president zijn vrije tijd dubbel en dwars verdiend heeft, en dat zeker niet hoeft af te breken voor iemand die het idee heeft dat we “een stel kleine kinderen zijn.” Het hele idee maakt hem zelfs een beetje boos, aldus de voormalige RTL Boulevard-ster.

Asscher zelf is inmiddels alweer door naar de volgende ophefsaga. “Kaalslag op de bühne. Gezelschappen failliet. Makers werkloos,” twittert de PvdA’er vanochtend. Het is toch wat, dat er niet oneindig overheidsgeld beschikbaar is voor de podiumkunsten, hè? Of Rutte ook voor dat probleem moet terugkomen, heeft de voormalige rechterhand van Job Cohen nog niet bekendgemaakt.