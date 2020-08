Video! Goor Amsterdams antisemitisme verplaatst zich van Dam naar Museumplein: ‘Ik neuk jou en je hele Joodse ras!’

Jarenlang was de Dam in Amsterdam het epicentrum van de Jodenhaat in Nederland, terwijl de ene na de andere querulant daar voortdurend Israël met het nazi-regime vergeleek en ook in Nederland woonachtige Joden daarbij beschuldigde. Maar recentelijk heeft deze troep zich verplaatst richting Museumplein, zo bewijst een nieuwe video van pro-Israël-activist Michael Jacobs.

De afgelopen jaren konden Amsterdammers en toeristen bijna doorlopend getuige zijn van antisemitisme in het hart van de hoofdstad: op de Dam. Daar werden antizionistische betogingen gehouden, die slechts een nauwelijks verhulde poging waren om Joden in diskrediet te brengen. Activist Michael Jacobs maakte er, met gevaar voor eigen gezondheid, dikwijls videobeelden van.

Gisteren constateerde de Joodse man dat de openlijke jodenhaat zich heeft verplaatst in de hoofdstad, nadat het stadsbestuur actie ondernam tegen de eenmansbetogingen op de eerdergenoemde plek. En dus registreerde Jacobs hoe een man anti-Israëlische propagandafoldertjes aannam en vervolgens scandeerde dat hij Jacobs en zijn ‘hele [Joodse, red.] ras] ging “neuken”. Jacobs zegt er zelf over:

“Dit voorval was gisteren, zondag 30 augustus, op het Museumplein te Amsterdam. Volgens mij toont ook dit incident een mogelijk verband aan tussen de activiteit van enerzijds de anti-Israëlische ‘BDS’-beweging – Simon Vrouwe met zijn propaganda en onmiskenbare Fatah-vaandels – en aan de andere kant uitingen van Jodenhaat door leden van het publiek. Met andere woorden, dat het zogenaamde ‘anti-zionisme’ meestal niet verschilt van antisemitisme.”

Jacobs kondigt aan aangifte te doen. Of de politie ook actie onderneemt naar aanleiding van die officiële melding, is nog onbekend.