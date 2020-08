“Viezerikken!” Sylvana Simons scheldt politici die wilden spreken bij herdenking #GerechtigheidvoorBas uit

Politici die een toespraak wilden houden bij de morgen te houden stille tocht voor Bas van Wijk, zijn allemaal ongelofelijke “viezerikken”. Dat stelt het Amsterdamse raadslid Sylvana Simons (BIJ1) in een post op social media. Ze is blij dat de familie van de vermoorde jongeman “dit afwijst,” schrijft ze.

Politici die verzoeken hebben ingediend om morgen een woordje te mogen spreken op de stille tocht voor de in Amsterdam vermoorde Bas van Wijk, zijn allemaal “viezerikken.” Dat vindt althans Sylvana Simons, die namens BIJ1 in de gemeenteraad zetelt. “Heel goed dat de organisatie dit afwijst,” schrijft ze in een bericht dat gisteravond verscheen op haar Facebookpagina.

Wie de politici zijn die door de BIJ1-politica worden uitgescholden is niet bekend, maar het RTL Nieuws-bericht dat ze aanhaalt laat ons weten: “Onder anderen Thierry Baudet en Geert Wilders hebben getwitterd over de zaak.”

Ook heeft ze, opvallig genoeg, zelf wél deelgenomen aan demonstraties waarbij de gewelddadige dood vanslachtoffers centraal stond, zoals George Floyd en Mitch Henriquez. Toen juichte Sylvana het juist aan om de straat op te gaan. “Ook in Amsterdam zoekt de onmacht haar weg naar buiten. En ook hier is opstand onontkoombaar als er steeds weer wordt gekozen voor repressie,” liet ze in het kader daarvan op 1 juni weten in Het Parool: “Want opstand is de taal van de ongehoorden.”