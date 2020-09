Aanpakken! Lokale afdelingen grijpen Omtzigt-vernaggelende CDA-partijtop: ‘Meer respect voor Omtzigt!’

Als het aan de door de kersverse lijsttrekker Hugo de Jonge ligt, wordt er zo min mogelijk gedaan met Pieter Omtzigt – die praktisch even veel stemmen als hij kreeg in de lijsttrekkerverkiezingen van afgelopen juli. En dat terwijl onder het leiderschap van Kapitein Bloemschoen het CDA er dramatisch voorstaat in de peilingen.

De verkiezingscampagne is nog niet eens begonnen, en nu al lijkt het CDA er een grandioos potje van te maken. Onder het nieuwe “leiderschap” van coronablunderaar Hugo de Jonge zijn de christendemocraten tot 13 zetels in de peilingen gedaald. En Pieter Omtzigt – de ster van de partij – dreigt helemaal te worden kaltgestelt, aldus een spraakmakend nieuw artikel van RTL Nieuws.

Provinciale afdelingen van de centrumrechtse partij komen nu in het verweer. Het CDA Noord-Brabant eist een ‘gelijkwaardige behandeling’ van De Jonge en Omtzigt. Ze moeten allebei invloed kunnen uitoefenen op het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst, vinden de zuidelijke CDA’ers. Ze roemen Omtzigts mogelijkheid om ook niet-CDA’ers aan hem te binden. Ook moet Omtzigt worden ingezet waar dat een goed idee is: “Niet automatisch alles op de nummer 1.” Het partijbestuur doet veel te weinig om dat nu te waarborgen, aldus de Brabantse CDA’ers.

Kritiek klinkt er ook vanuit Zuid-Holland, waar het landelijke CDA-bestuur wordt afgefakkeld: “onvoldoende zichtbaar en het lijkt aan regie te ontbreken,” aldus het plaatselijke CDA-bestuur in de Randstad-provincie.

Ook weet RTL Nieuws te melden dat prominente CDA’ers zich ergeren aan Hugo de Jonge, die nog altijd kinderachtig en gemeen doet tegen zowel Pieter Omtzigt als Mona Keijer, omdat ze de euvele moed hadden de lijsttrekkersstrijd met hem aan te gaan.

Kortom: bij het CDA is het nu een bende, en zet men tegen de wil van provincies alle fiches in op de zeer kwetsbare, en weinig aansprekende, Hugo de Jonge. De populaire Pieter Omtzigt worden daarentegen gewoon terzijde schuiven. Dat zal nog eens flink fout gaan, met nog een halfjaar te gaan tot de verkiezingen…