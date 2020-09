Akwasi komt dan tóch nog met excuses voor ‘Zwarte Piet op gezicht trappen’, noemt zichzelf “licht der vreedzaamheid”

Het is dan toch gebeurd: rapper Akwasi maakt z’n excuses. Dezelfde Akwasi, dus, die afgelopen juni dreigde om Zwarte Piet – die naar zijn “hoerenmoeder” moest – op zijn gezicht te trappen, waarna enige dagen geleden ook tweets opdoken met dezelfde context. Maar nu is het “afstand nemen” wat de klok slaat.

Na maandenlang te hebben volgehouden dat hij z’n oproep op de Dam in Amsterdam om Zwarte Pieten vierkant in elkaar te slaan eigenlijk overdrachtelijk bedoelde, en dat het zijn dichterlijke overdrijving als artiest was, is rapper Akwasi vanochtend dan toch maar gezwicht. Het kostte hem een paar maanden om zijn excuses te maken voor het aanzetten tot geweld, maar hier is het dan toch.

“Hierbij stuur ik jullie een verklaring over mijn uitspraken op de dam van 1 juni jl.,” schreef hij even voor twaalven op zijn Twitterprofiel: “ik hoop dat we deze kwestie hiermee kunnen afsluiten. met liefdevolle groeten, de ondergetekende.” Waarna Akwasi afsloot met een kroontje van een koning, want kennelijk is dát wat je bent nadat je terugkijkt op jarenlange oproepen tot geweld op een verkleed kinderfiguur.

Bij nader inzien was Zwarte Piet op zijn gezicht slaan toch geen “artistieke vrijheid” en waren die tweets over het vermoorden van die trouwe hulp van Sinterklaas toch getypt door de vingertjes van de veelbesproken hiphopartiest.

De vraag is dan ook of Akwasi wel wat meent van die “ondubbelzinnige” excuses, die “afstand” van op de Dam uitgesproken geweldsverheerlijking, die “onbezonnen en kwetsende tweets”. Het aanbieden van verontschuldigingen volgt namelijk pas nu de ophef zo groot is geworden dat zijn hele carrière in gevaar is gekomen.

En fin. We tellen natuurlijk onze zegeningen hier, hoor. Die excuses komen inderdaad wel rijkelijk laat, maar ach. Beter laat dan ooit, toch?