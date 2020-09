Amerikaanse RIVM zit nu ook op lijn-Maurice de Hond: corona verspreidt zich hoofdzakelijk door aerosolen

De officiële Nederlandse gezondheidsinstanties RIVM en de GGD staan steeds geïsoleerder met hun opvatting dat verspreiding van het coronavirus door microdruppels – aerosolen – slechts een verwaarloosbaar aandeel heeft in het aantal besmettingen. Het CDC, het RIVM uit de VS, is nu ook om.

In Nederland roept Maurice de Hond het al maanden van de daken: verreweg de meeste coronabesmettingen vinden plaats door zogenaamde aerosolen: piepkleine microdruppels die vrijkomen bij het ademen en minutenlang in een ruimte kunnen blijven zweven, of door ventilatiesystemen zelfs kunnen worden verspreid door grote gebouwen. Bekende maatregelen – zoals anderhalve meter afstand houden – zijn echt maar van betrekkelijk nut, zo benadrukt De Hond.

Het RIVM en de GGD’s willen er niet aan, maar de Amerikaanse variant van deze overheidsgezondheidsdiensten – het CDC, US Centers for Disease Control and Prevention – zijn nu wél door de pomp:

“The US Centers for Disease Control and Prevention updated guidance on its website to say coronavirus can commonly spread “through respiratory droplets or small particles, such as those in aerosols,” which are produced even when a person breathes.

“Airborne viruses, including COVID-19, are among the most contagious and easily spread,” the site now says.

Previously, the CDC page said that Covid-19 was thought to spread mainly between people in close contact — about 6 feet — and “through respiratory droplets produced when an infected person coughs, sneezes or talks.”