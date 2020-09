Amsterdam buigt voor linkse huildruk en geeft criminelen nog even: toch voorlopig maar niet preventief fouilleren

Amsterdamse messentrekkers, pistolenzwaaiers en cocaïneknuppels kunnen opgelucht ademhalen, want de hoofdstad geeft deze doorgewinterde criminelen wat ademruimte. Preventief fouilleren wordt door burgemeester Halsema namelijk op de lange baan geschoven.

Het is bijna komisch hoe Amsterdam keer op keer partij weet te kiezen voor de verkeerde partij. Krakers of ondernemers? Het stadsbestuur kiest voor de inbrekende huizenpikkers. Coronavirus of massaprotest? Toch maar het massaprotest. Een capabele law and order-partij of GroenLinks. Precies: GroenLinks.

De hoofdstad is een lange lijst tragische keuzes, en vandaag is daar weer een nieuw verkeerd besloten dilemma bij gekomen: moet je doorgaan met criminaliteit bestrijden of ga je eerst allerlei ambtelijke proeven doen en criminelen voorlopig wat ademruimte gunnen? Nou ja, het is Amsterdam. Dus – spoiler alert! – uiteraard voor voor dat laatste gekozen:

“Het voorstel om gerichte preventieve fouilleeracties uit te voeren in Amsterdam is andermaal op de lange baan geschoven. Na de geplande wapeninleveractie in november wordt er weer verder over gesproken. Halsema laat nu weten dat „het bij nader inzien meer in de reden ligt om de voorwaarden van de proef eerst in de driehoek uit te werken”. Pas daarna wordt de raad geïnformeerd.”

Wie vieren er feest? Natuurlijk, iedereen die er schik in heeft om met zwaar wapentuig over straat te gaan. En dat zijn helaas een hoop mensen in het verloederde Amsterdam.

Oh ja, uiteraard dansen ook GroenLinks, BIJ1, DENK en meer van dat soort partijen de horlepiep. Want nu worden de ‘wijken niet meer gestigmatiseerd.’ LOL, wereldvreemde linkse wappies, altijd -1!